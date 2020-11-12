На Алтайский край надвигается снежный шторм

Штормовой ветер и метель прогнозируют в Алтайском крае, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передает штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, 13 ноября на большей части территории ожидаются сложные погодные условия.

Порывы ветра временами будут достигать скорости 28 м/с. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму (24-28 м/с). Он будет сопровождаться осадками в виде снега. Ожидаются метель и гололедица.

В связи с неблагоприятными факторами возможно возникновение ЧС. В первую очередь жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

"При штормовом ветре и снегопаде часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии, – предупредили спасатели. – Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам".

Как ранее писал amic.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в этом году россиян ожидает неоднородная и не такая теплая зима, как в 2019-м.