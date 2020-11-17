Лопат больше, чем рук. Сможет ли Барнаул избежать снежного плена предстоящей зимой?

Похоже, зима окончательно пришла царствовать в Алтайский край. Интересно, что снегом Барнаул накрыло в тот же день, что и год назад, 12 ноября. Прошлая зима стала суровым испытанием как для горожан, так и для служб, которые занимаются очисткой барнаульских улиц. Город почти ежедневно стоял в десятибалльных пробках, частный сектор страдал в снежной блокаде, а дорожники задыхались от количества снега и недовольства барнаульцев. На многочисленных совещаниях у мэра и губернатора чиновники винили в коллапсе нехватку техники и дворников. Amic.ru выяснил, как спустя год Барнаул подготовили к зиме и ждать ли новых катаклизмов.

Техники больше не стало

Январь и февраль 2020 года запомнился барнаульцам многочасовыми пробками, огромными сугробами и заторами. В мэрии оправдывались: причиной всему аномально снежная зима. В январе снега выпало на 30% больше месячной нормы, а в феврале – на 80%. Дорожники не успевали чистить главные дороги города, а уж маленькие переулки и проезды от снега очистились только весной.

На совещании у губернатора Виктора Томенко 23 января 2020 года глава города (тогда еще и.о.) Вячеслав Франк объяснял, что бороться со стихией просто нечем: на балансе "Автодорстроя" (компания, которая чистит город) числится 241 единица снегоуборочной техники, в то время как для эффективной работы нужно в два раза больше – 482. При этом износ машин составлял 88%. Глава города тогда намекнул, что столице региона не помешала бы финансовая помощь от краевых властей.

Спустя год зима опять пришла внезапно. В ноябре 2020 года у "Автодорстроя" по-прежнему 241 единица техники, рассказали amic.ru в мэрии Барнаула. И объяснили: денег на новые машины в городском бюджете нет. А износ снегоуборочного парка составляет уже 92%.

Впрочем, в декабре "Автодорстрой" ожидает поставку 13 единиц новой техники. В администрации города сообщили, что учреждение получит на баланс четыре КДМ (комбинированная дорожная машина), пять тракторов МТЗ, два фронтальных погрузчика и два автогрейдера.

Отметим, всего в Барнауле насчитывается 1240 дорог общей протяженностью 1360 километров. Но сколько из этих дорог увидят снегоуборочную технику этой зимой — неизвестно. Ведь "для эффективной работы" дорожников "Автодорстрою" все так же не хватает больше 200 машин. Как подчеркнули в мэрии, в первую очередь дорожники будут чистить улицы по принципу приоритетности:

сначала магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта;

затем – второстепенные улицы;

в третью очередь снегоуборочная техника будет работать на межквартальных проездах.

Поэтому если на вашу заснеженную улицу трактор так и не приедет, знайте: в городе есть места и поважнее. Зато теперь вы сможете в режиме онлайн отследить всю дорожную технику и порадоваться за тех жителей, чьи улицы все же чистят. Все машины "Автодорстроя" оснастили системой ГЛОНАСС и теперь за ними можно наблюдать в режиме реального времени на сайте мэрии.

А что с дворниками?

А с дворниками в Барнауле тоже беда. Прошлой зимой власти города отчитывались, что штат дворников был недоукомплектован на 40%. Сейчас в мэрии не смогли указать их численность, отметив, что их по-прежнему мало. На эту работу люди идут неохотно: за тяжелый труд платят всего около 15 тысяч рублей. Кстати, на совещании 30 октября Вячеслав Франк поручил рассмотреть возможность увеличить зарплаты работникам "Автодорстроя". Но пока (а прошло уже больше двух недель) никакого решения по этому вопросу так и не принято.

Кстати, прошлой зимой власти на уборку снега привлекали не только дворников, но и рабочих, студентов, волонтеров и осужденных к принудительным работам. Кроме того, приглашали подработать на чистке улиц и дворов любого желающего. Платили 88 рублей в час.

Но не только дворников дефицит в городе: трактористов и водителей в "Автодорстрое" тоже не хватает. Сейчас в учреждении 138 дорожных рабочих и 47 грузчиков: это 82% и 87% соответственно от того количества, которое необходимо для качественной уборки, отметили в мэрии.

Какой будет зима?

Ждать коллапса или нет, зависит в большей мере от стихии, считают в пресс-службе администрации Барнаула. Уверяют, что если аномальных снегопадов не будет, то и разгребать сугробы в городе будут своевременно.

Но чего ждать от предстоящей зимы, пока непонятно. А пытаться спрогнозировать погоду на месяцы вперед – игра в угадайку, говорит главный алтайский синоптик Александр Люцигер.

"Сказать, какой будет зима, я не могу. Во-первых, это не входит в компетенцию краевого уровня. У нас есть только прогноз от Росгидромета. Но он температурный. Более или менее точно предсказать осадки по метеорологическим картам мы можем лишь за 5-7 суток. Совсем точно – за трое суток: там точность прогноза 98%. Ну а чем дальше – тем хуже", – объяснил Люцигер.

Глава алтайского Гидрометцентра также напомнил, что прошлая зима выдалась аномально снежной из-за большого количества атлантических циклонов, которые прорывались в Сибирь. И тогда тоже никто не смог предсказать, что снега будет так много. Поэтому пока нам остается лишь гадать. И запасаться лыжами, чтобы в случае чего можно было все же добраться до работы.