Доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом.
По его словам, тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути. Таким образом, сильнее всего обезопасить себя можно только на улице, поскольку там "любое количество вируса будет тут же разноситься огромными массами воздуха", и много его вдохнуть не получится.
"Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – заявил медик на своем YouTube-канале.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире выявили более 37 млн заражений коронавирусом и 1 млн смертей. Больше всего заболевших насчитывается в США (7,7 млн человек), Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). На четвертом месте находится Россия (1,2 млн), опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику и Францию.
Комментарии
Смотрел Россия-Швеция, скоро буду смотреть с Турцией и Венгрией. И правда не берёт, даже тесты не предлагают.
Помогает футбол...оригинально...Всегда говорили,что лучшее лекарство - это секс. Всю жизнь значит напрасно им занимался... Ну что, займусь теперь футболом вместе с женой...
Так власть давно футболит народ. Нам говорят, что вирус опасен, а сами закрывают больницы, чтобы негде было лечиться.
Скажите это "Ротору", который уже в этом первенстве три технаря получил
Идиотский совет от псевдомедика
таким образом в Бразилии и Аргентины короновируса вооообще нет
Антитела образуются после просмотра футбольных матчей.Но только дома по телевизору.
Бег-глубокое дыхание-что бы вирусы поглубже проникали... Что б наверняка...
Литробол!
Идиотский совет
Комаровский большой оригинал и в чем-то даже переплюнул другого масс медика Мясникова.