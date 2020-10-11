Доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом.

По его словам, тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути. Таким образом, сильнее всего обезопасить себя можно только на улице, поскольку там "любое количество вируса будет тут же разноситься огромными массами воздуха", и много его вдохнуть не получится.

"Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – заявил медик на своем YouTube-канале.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире выявили более 37 млн заражений коронавирусом и 1 млн смертей. Больше всего заболевших насчитывается в США (7,7 млн человек), Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). На четвертом месте находится Россия (1,2 млн), опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику и Францию.