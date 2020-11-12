В России выявили более 21 тысячи случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 21 608 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. С начала пандемии в стране насчитали 1 858 568 больных.
Наибольший суточный прирост отмечается в Москве (+5997 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1667) и Московской области (+729). Алтайский край (+236) на 12 ноября занял 16-ю строчку рейтинга.
Скончались еще 439 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в стране зарегистрировали 32 032 смерти.
Выздоровели за весь период 1 388 168 человек, в том числе 18 811 – за последние сутки.
Всего в стране сдали свыше 66,7 млн тестов на COVID-19. За сутки проведена 591 тысяча исследований.
Комментарии
а вчера так в новостях радовались что спад на 19 тыщ
Я что то не понял, маски не помогают что ли???
кста про маски, сломалась проволока внутри, скажите ее можно отремонтировать?
12.11.2020 15:31
- гость -
Помогают. Но не хотят носить, вера не позволяет или что там у них в голове.
12.11.2020 15:41
- гость -
кста про маски, сломалась проволока внутри, скажите ее можно отремонтировать?
Да можно, это очень легко ремонтируется, просто замените ее скрепкой
12.11.2020 15:41
- гость -
Да она и без проволоки будет норм.
спасибо, скрепка помогла
без проволоки будет норм.
не, плохо прилегает на улице холодный воздух лезет
12.11.2020 15:41
- гость -
кста про маски, сломалась проволока внутри, скажите ее можно отремонтировать?
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Рука-лицо...
Они одноразовые
маски не помогают что ли
Медицинские маски — это прежде всего защита окружающих от вас, от того, что вылетает из вас при дыхании, речи, кашле, чихании. А также небольшая защита вас самих: не такая хорошая, как у респираторов, но выше, чем у тканевых масок. Медицинская маска не позволяет далеко разлетаться капелькам с вирусом из ваших дыхательных путей. Но не блокирует все пути поступления воздуха, через которые вирус может проникнуть в дыхательные пути. А также она может пропускать коронавирус через поры, которые крупнее вирусных частиц. Даже хирургические маски предназначены в первую очередь для защиты пациента и операционного помещения от содержимого из дыхательных путей медперсонала. Вирус на поверхности маски сохраняется, вероятно, намного дольше, чем на многих других поверхностях, вплоть до 7 дней. Поэтому одноразовые маски важно правильно утилизировать.
Они одноразовые
я что дочь миллионера? в месяц тысячу выкидывать?
Скоро догоним и перегоним проклятую Америку!
12.11.2020 16:02
- гость -
маски — это прежде всего защита
Это прежде всего , если она не имеет нужного класса защиты и сертификата подтверждающего это - ложное чувство защищённости, которого нет. Без маски очканув пройдёшь на 20 метров дальше подозрительного человека, а в маске - ну онаже меня защищяет, я по телевизору это видел.
Рука-лицо...
Хватит лапять лицо грязными руками!
12.11.2020 16:04
- гость -
Какая тыщя в месяц? Нормальное средство , FFP3 всю полтораху стоит, тут почти писят штук в месяц как минимум!
тут почти писят штук в месяц как минимум!
я в полном минусе с своей з\п в 20 тышь
12.11.2020 16:11
-меcный-
Что вы сделали негру что он вашу шипастую голову удалил?