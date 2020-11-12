В России выявили более 21 тысячи случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 21 608 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. С начала пандемии в стране насчитали 1 858 568 больных.

Наибольший суточный прирост отмечается в Москве (+5997 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1667) и Московской области (+729). Алтайский край (+236) на 12 ноября занял 16-ю строчку рейтинга.

Скончались еще 439 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в стране зарегистрировали 32 032 смерти.

Выздоровели за весь период 1 388 168 человек, в том числе 18 811 – за последние сутки.

Всего в стране сдали свыше 66,7 млн тестов на COVID-19. За сутки проведена 591 тысяча исследований.