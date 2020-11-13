Хоккеисты "Динамо-Алтай" во второй раз разгромили курганский "Юниор"

"Динамо-Алтай" в рамках первенства ВХЛ на своем льду уверенно переиграло курганский "Юниор", отправив в ворота соперников пять безответных шайб.

Первый период завершился со счетом 1:0. Результативный бросок на счету Лудцева. Во втором игровом отрезке отличились Жданов, Пархоменко и Тихомиров. Окончательный счет на табло в третьем периоде установил Рябухин.

Это вторая разгромная домашняя победа динамовцев. Первый матч завершился со счетом 5:1.

Алтайская команда закрепилась на второй строчке турнирной таблицы. Первое место с внушительным отрывом занимает ХК "Чебоксары", которому динамовцы проиграли все четыре выездные игры.