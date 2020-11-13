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Россиянин сделал из своей "буханки" раллийный КамАЗ

, ИА "Амител"
Все детали он изготавливал самостоятельно
Фото: 'Дром'

Фото: "Дром"

Фанат гоночной команды "КАМАЗ-мастер" из Тольятти сделал из своей "буханки" копию раллийного грузовика. Подписчики социальных сетей оценили проделанную работу. 

Для того чтобы копия получилась максимально достоверной, мужчина своими руками изготовил кузов похожей формы, смастерил гоночную ливрею, нарисовал логотипы и нашел похожие колесные диски.

В комментариях под постом в сообществе Barnaul 22 подписчики отметили, что машина – не "буханка", а "головастик" и посоветовали автору такого оригинального тюнинга самому заявиться на ралли "Дакар". Правда, для участия в соревнованиях, по мнению пользователей, нужно сменить двигатель. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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