Названо имя нового бизнес-омбудсмена Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил депутатам АКЗС назначить на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Алтайского края председателя комитета по правовой политике регионального парламента Андрея Осипова.

Об этом на своей странице в Telegram рассказал руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Стоит отметить, что еще в начале осени представители крупных бизнес-сообществ уведомили власти Алтайского края, что не готовы видеть Андрея Осипова в роли бизнес-омбудсмена.

Ранее amic.ru писал, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров написал заявление об уходе с поста.

Должность бизнес-омбудсмена Павел Нестеров занимает с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на пост, что дало ему право находиться на посту до 2023 года.