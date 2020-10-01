Навальный подаст в суд на Пескова

Политик Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что подает в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Причиной стало то, что ранее чиновник обвинил Навального в работе на ЦРУ.

"Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов... Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ", — написал Навальный.

Ранее Алексей Навальный обвинил Владимира Путин в своем отравлении. Он отметил, что "других версий произошедшего у него нет". В Госдуме, в свою очередь, заявили, что за жизнь Навального искренне боролись все — от пилотов и врачей до президента.