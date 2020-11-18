В Барнауле возобновили водоснабжение после коммунальной аварии

Работники барнаульского водоканала устранили повреждения водопровода на улице Георгия Исакова, сообщили amic.ru в пресс-службе компании.

Ремонтные работы завершены в 00:10. Подачу воды возобновили. Напомним, 17 ноября из-за коммунальной аварии остались без воды несколько многоэтажек, школа и детсад.

Водоснабжение было ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Георгия Исакова, 181, 183а, 185, 187, 189, 191, 193, 201, 202, 202а, 205, 206, 207 и 209, 211, ул Малахова, 74, 76, ул. А. Петрова, 182, 184, 186, 190, 194, 196, 196а, 198, 200-208, ул. Островского, 25-27, 29а, 29-33. Также горячее водоснабжение отсутствовало по следующим адресам: ул. Георгия Исакова, 181, 183, 185, 191, 193, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, ул. Антона Петрова, 180, 182, 184, 184а, 200, 202, 204, 206, 208, ул. Островского, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Малахова, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64а, 66, 68, 70, ул. Юрина, 229, 231, 233, 235, 237.

В конце октября amic.ru писал, что за 2020 год "Росводоканал Барнаул" отремонтировал 9,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения. Из них 7,4 км – водопровод и 1,8 км – канализация. Всего на реконструкцию сетей и сооружений до конца 2020 года направят 596,6 млн рублей.