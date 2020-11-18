В Барнауле возобновили водоснабжение после коммунальной аварии

Работники барнаульского водоканала устранили повреждения водопровода на улице Георгия Исакова, сообщили amic.ru в пресс-службе компании.
Ремонтные работы завершены в 00:10. Подачу воды возобновили. Напомним, 17 ноября из-за коммунальной аварии остались без воды несколько многоэтажек, школа и детсад.
Водоснабжение было ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Георгия Исакова, 181, 183а, 185, 187, 189, 191, 193, 201, 202, 202а, 205, 206, 207 и 209, 211, ул Малахова, 74, 76, ул. А. Петрова, 182, 184, 186, 190, 194, 196, 196а, 198, 200-208, ул. Островского, 25-27, 29а, 29-33. Также горячее водоснабжение отсутствовало по следующим адресам: ул. Георгия Исакова, 181, 183, 185, 191, 193, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, ул. Антона Петрова, 180, 182, 184, 184а, 200, 202, 204, 206, 208, ул. Островского, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Малахова, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64а, 66, 68, 70, ул. Юрина, 229, 231, 233, 235, 237.
В конце октября amic.ru писал, что за 2020 год "Росводоканал Барнаул" отремонтировал 9,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения. Из них 7,4 км – водопровод и 1,8 км – канализация. Всего на реконструкцию сетей и сооружений до конца 2020 года направят 596,6 млн рублей.
Комментарии
Все дома от Малахова до Островского, там не 5, а на порядок больше было. Зачем и кому врать? Во всех магазинах скупили всю воду
Без "врать" уже не пишется новость любая( научили уже все новости на 5,7,10 умножать. Зачем так позориться по таким мелочам. Много было домов без воды, намного больше. Катастрофы нет, люди работали в мороз, быстро справились. Лучше бы им, простым работягам, что вынуждены чинить и перечинивать в таких условиях, написали. Или про то, почему так происходит. Но врать в любой новости зачем???