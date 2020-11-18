Очередная авария на водопроводе произошла в Барнауле

Сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе по адресу проспект Калинина, 35а. Как сообщает пресс-служба организации, в работах задействованы 10 специалистов и пять единиц техники.

На время проведения работ водоснабжение ограничено по следующим адресам:

пр. Калинина, 35, 37, 37а, 41, 45, 47а, 49;

ул. Северо-Западная, 5, 7, 11, 13;

ул. Ярных, 34, 38, 40, 50, 52, 83, 91, 93;

ул. Карагандинская, 1, 5, 6а, 9, 11, 13, 15;

ул. Ткацкая, 70а, 78, 80, 86.

Жильцы могут заказать подвоз воды. Для этого нужно обратиться в кол-центр по телефону 28-22-00.

Как уже сообщал amic.ru, накануне вечером, 17 ноября, произошла авария на водопроводе по улице Георгия Исакова. Без воды в течение шести часов оставались несколько десятков домов. Водоснабжение восстановили около полуночи.