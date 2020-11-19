СК показал видео задержания руководителей барнаульской сети клиник "Добрый доктор"

СУ СКР по Алтайскому краю опубликовал видео задержания руководства сети клиник "Добрый доктор". На кадрах присутствуют главный врач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической и экспертной работе Дмитрий Тимошенский.
Как уже сообщал amic.ru, их, а также директора "Доброго доктора" Александра Трофимова подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство учреждения предоставило в Фонд обязательного медстрахования реестры счетов на оплату услуг, которые в действительности не оказывались.
Также руководители передали подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды, покупку медоборудования и обучение персонала. Всего от ФОМС им удалось получить 170 млн рублей.
О задержании руководителей "Доброго доктора" стало известно в среду, 18 ноября.
Комментарии
А наручники то для чего??? Их обычно применяют при сопротивлении во время задержания и при конвоировании задержанных за тяжкие преступления.
Ааааа, понял.., это что бы в силовика стаканчиком врач не кинул!
Услада глаз
Отлично
Когда порадуют видео с задержания главы крайздрава?
Такие видео вызывают двоякие ощущения. С одной стороны, зажравшихся докторов не плохо конечно проучить, с другой, они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками? Можно ведь просто пригласить проехать без наручников в обычной машине на заднем сидении.
Что касается фабулы обвинения. Она почти безупречна, расходы на дорогих адвокатов уже не оправданы. Надо лапы вверх и сдаваться. Гнать бюджетные деньги по цепочке на свои конторы и ИП по надуманным основаниям (типа аренды у самого себя) - это конечно верх жадности
они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками?
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А аы гарантию дадите, что от страха перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедеть на бекрень
Это не жадность это кривое законодательство. Частникам средства полученные из ОМС можно тратить на закупки оборудования не дороже 100 т.р. А что на эту сумму купишь? Вот и крутятся. По всей стране так делают, это обычная практика.
19.11.2020 12:46
- гость -
они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками?
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А аы гарантию дадите, что от страха перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедеть на бекрень
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если перед вами спортивного вида качок с одной извилиной и кучей мышц - его лучше в наручники, он может быть потенциально опасен. А чем опасен дрищ-интеллигент в очёчках, даже если он сильно разозлится и выйдет из себя, доблестный полицейский подзатыльником легко приведёт его в чувство без всяких наручников и спецсредств
они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками?
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А кто гарантирует, что от осознания перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедет набекрень и они не нанесут ни себе, ни сопровождающим их, травм и т.д. Реактивный психоз такое состояние называется, и поведение при таком состоянии непредсказуемо.
Наручники это правильно - это знак того, что для совершивших преступление отныне ареал их существавания не воля, а неволя.
Димка-то никогда дрищем не был в плане габитуса, хоть и в очечках со студенчества, он скорее дрищ по характеру.
12:53
потенциал
если перед вами спортивного вида качок с одной извилиной и кучей мышц - его лучше в наручники, он может быть потенциально опасен. А чем опасен дрищ-интеллигент в очёчках, даже если он сильно разозлится и выйдет из себя,
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Может нужно было ему подогнать лимузин с коксом и девками?
Таких как эти мошенники, нужно при попытке к бегству.
итак работать некому, взялись за врачей, каждый день передают про мэров, у тех по несколько миллиардов, так это мелкие сошки, если жена Шувалова собачку на частном самолете в Париж на педеиюр возит. Рыба гниет с головы
19.11.2020 12:54
Гость
А кто гарантирует, что от осознания перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедет набекрень и они не нанесут ни себе, ни сопровождающим их, травм и т.д. Реактивный психоз такое состояние называется, и поведение при таком состоянии непредсказуемо.
Наручники это правильно - это знак того, что для совершивших преступление отныне ареал их существавания не воля, а неволя.
,,,,,,,,
Вас послушать, так потенциальная угроза от тигра и хомяка - одинаковая. У хомяка тоже может быть реактивный психоз как вы его называете. Логику и здравый смысл то никто не отменял. Так быть не может. Если истинная цель - унизить - то тогда другое дело, она достигнута. Но тогда и головы им можно было ещё наклонить вниз и заставить на полусогнутых идти. Унижать так унижать. Озвучу сейчас мнение части думающих людей по этому делу: наказать докторов надо, унижать - нет. Это не на пользу имиджу силовиков
Не за врачей, а за руководящий состав клиники. Или Трофимов с Тимошенским работали на врачебном приеме как практикующие врачи?
13:08
импотенциал
Импотенциал, доктора людей лечат, а не деньги воруют. Вы, кстати, тоже сумочку подготовьте.
При реактивном психозе в момент эксцесса сила может быть бешеная, хомяк способен превратиться в тигра)
Когда человек, такие как г-да задержанные, совершает преступление, разве он не осознает возможных последствий и не понимает, что предстоящие наручники - это только цветочки? Они осознанно выбрали свой путь, и тот путь преступный, соответственно отношение к ним будут как к совершившим преступление.
Как только коррумпированных ничего не делающих, выписывающих никчёмные предписания и требования по 79 раз за одно и то же нарушение ПРОКУРОРОВ начнут выводить тогда народ поверит что борьба с коррупцией наконец то началась. Пока не будет конфискации всего у всех родственников коррупционеров. Толку не будет. Дохтор! обкрадывал бюджет 4 года! Четыре ! года. Годами воруют. Интересно кто же их крышует!? Пока это всё профанация.
13-20
уже осудил их?
а по сути видео - конечно полнейший бред использовать наручники в данном случае
ничего кроме негатива не добавляющее видео.
Надо использовать и наручники и намордник. Надо.!
В наручники! Унижай и доминируй! Проявляй отвагу!
А Новиковым своим полтора не могут справиться.