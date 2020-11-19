СК показал видео задержания руководителей барнаульской сети клиник "Добрый доктор"

СУ СКР по Алтайскому краю опубликовал видео задержания руководства сети клиник "Добрый доктор". На кадрах присутствуют главный врач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической и экспертной работе Дмитрий Тимошенский.

Как уже сообщал amic.ru, их, а также директора "Доброго доктора" Александра Трофимова подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство учреждения предоставило в Фонд обязательного медстрахования реестры счетов на оплату услуг, которые в действительности не оказывались.

Также руководители передали подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды, покупку медоборудования и обучение персонала. Всего от ФОМС им удалось получить 170 млн рублей.

О задержании руководителей "Доброго доктора" стало известно в среду, 18 ноября.