Четверг, 19 Ноябрь, 13:44

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,93
€ 90,23
-9°


1991998 +0
Обь
33см -30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

СК показал видео задержания руководителей барнаульской сети клиник "Добрый доктор"

, ИА "Амител"
На кадрах присутствуют главный врач медцентра и его заместитель

СУ СКР по Алтайскому краю опубликовал видео задержания руководства сети клиник "Добрый доктор". На кадрах присутствуют главный врач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической и экспертной работе Дмитрий Тимошенский.

Как уже сообщал amic.ru, их, а также директора "Доброго доктора" Александра Трофимова подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство учреждения предоставило в Фонд обязательного медстрахования реестры счетов на оплату услуг, которые в действительности не оказывались.

Также руководители передали подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды, покупку медоборудования и обучение персонала. Всего от ФОМС им удалось получить 170 млн рублей.

О задержании руководителей "Доброго доктора" стало известно в среду, 18 ноября.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.11.2020 12:34
- гость -

А наручники то для чего??? Их обычно применяют при сопротивлении во время задержания и при конвоировании задержанных за тяжкие преступления.
Ааааа, понял.., это что бы в силовика стаканчиком врач не кинул!

19.11.2020 12:37
- гость -

Услада глаз

19.11.2020 12:38
- гость -

Отлично

19.11.2020 12:38
Вано

Когда порадуют видео с задержания главы крайздрава?

19.11.2020 12:40
ЖадныйДоктор

Такие видео вызывают двоякие ощущения. С одной стороны, зажравшихся докторов не плохо конечно проучить, с другой, они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками? Можно ведь просто пригласить проехать без наручников в обычной машине на заднем сидении.
Что касается фабулы обвинения. Она почти безупречна, расходы на дорогих адвокатов уже не оправданы. Надо лапы вверх и сдаваться. Гнать бюджетные деньги по цепочке на свои конторы и ИП по надуманным основаниям (типа аренды у самого себя) - это конечно верх жадности

19.11.2020 12:46
- гость -

они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками?
*
А аы гарантию дадите, что от страха перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедеть на бекрень

19.11.2020 12:50
Вано

Это не жадность это кривое законодательство. Частникам средства полученные из ОМС можно тратить на закупки оборудования не дороже 100 т.р. А что на эту сумму купишь? Вот и крутятся. По всей стране так делают, это обычная практика.

19.11.2020 12:53
потенциал

19.11.2020 12:46
- гость -
они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками?
*
А аы гарантию дадите, что от страха перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедеть на бекрень
————
если перед вами спортивного вида качок с одной извилиной и кучей мышц - его лучше в наручники, он может быть потенциально опасен. А чем опасен дрищ-интеллигент в очёчках, даже если он сильно разозлится и выйдет из себя, доблестный полицейский подзатыльником легко приведёт его в чувство без всяких наручников и спецсредств

19.11.2020 12:54
Гость

они явно не представляют общественной опасности и никуда не убегут, зачем тогда все эти наручники и машина с решетками?
*
А кто гарантирует, что от осознания перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедет набекрень и они не нанесут ни себе, ни сопровождающим их, травм и т.д. Реактивный психоз такое состояние называется, и поведение при таком состоянии непредсказуемо.
Наручники это правильно - это знак того, что для совершивших преступление отныне ареал их существавания не воля, а неволя.

19.11.2020 12:56
Гость

Димка-то никогда дрищем не был в плане габитуса, хоть и в очечках со студенчества, он скорее дрищ по характеру.

19.11.2020 13:05
- гость -

12:53
потенциал
если перед вами спортивного вида качок с одной извилиной и кучей мышц - его лучше в наручники, он может быть потенциально опасен. А чем опасен дрищ-интеллигент в очёчках, даже если он сильно разозлится и выйдет из себя,
--------
Может нужно было ему подогнать лимузин с коксом и девками?
Таких как эти мошенники, нужно при попытке к бегству.

19.11.2020 13:07
гость

итак работать некому, взялись за врачей, каждый день передают про мэров, у тех по несколько миллиардов, так это мелкие сошки, если жена Шувалова собачку на частном самолете в Париж на педеиюр возит. Рыба гниет с головы

19.11.2020 13:08
потенциал

19.11.2020 12:54
Гость
А кто гарантирует, что от осознания перспективы "тюрьма" у интеллигентных докторов психика не поедет набекрень и они не нанесут ни себе, ни сопровождающим их, травм и т.д. Реактивный психоз такое состояние называется, и поведение при таком состоянии непредсказуемо.
Наручники это правильно - это знак того, что для совершивших преступление отныне ареал их существавания не воля, а неволя.
,,,,,,,,
Вас послушать, так потенциальная угроза от тигра и хомяка - одинаковая. У хомяка тоже может быть реактивный психоз как вы его называете. Логику и здравый смысл то никто не отменял. Так быть не может. Если истинная цель - унизить - то тогда другое дело, она достигнута. Но тогда и головы им можно было ещё наклонить вниз и заставить на полусогнутых идти. Унижать так унижать. Озвучу сейчас мнение части думающих людей по этому делу: наказать докторов надо, унижать - нет. Это не на пользу имиджу силовиков

19.11.2020 13:11
Гость

Не за врачей, а за руководящий состав клиники. Или Трофимов с Тимошенским работали на врачебном приеме как практикующие врачи?

19.11.2020 13:12
- гость -

13:08
импотенциал

Импотенциал, доктора людей лечат, а не деньги воруют. Вы, кстати, тоже сумочку подготовьте.

19.11.2020 13:20
Гость

При реактивном психозе в момент эксцесса сила может быть бешеная, хомяк способен превратиться в тигра)

Когда человек, такие как г-да задержанные, совершает преступление, разве он не осознает возможных последствий и не понимает, что предстоящие наручники - это только цветочки? Они осознанно выбрали свой путь, и тот путь преступный, соответственно отношение к ним будут как к совершившим преступление.

19.11.2020 13:25
Солдат

Как только коррумпированных ничего не делающих, выписывающих никчёмные предписания и требования по 79 раз за одно и то же нарушение ПРОКУРОРОВ начнут выводить тогда народ поверит что борьба с коррупцией наконец то началась. Пока не будет конфискации всего у всех родственников коррупционеров. Толку не будет. Дохтор! обкрадывал бюджет 4 года! Четыре ! года. Годами воруют. Интересно кто же их крышует!? Пока это всё профанация.

19.11.2020 13:28
неужели

13-20
уже осудил их?

а по сути видео - конечно полнейший бред использовать наручники в данном случае
ничего кроме негатива не добавляющее видео.

19.11.2020 13:40
Солдат

Надо использовать и наручники и намордник. Надо.!

19.11.2020 13:42
- гость -

В наручники! Унижай и доминируй! Проявляй отвагу!

А Новиковым своим полтора не могут справиться.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
13:31
Пассажиропоток аэропорта Барнаула по итогам 2020 года может снизиться на треть 1
13:20
Ученые обнаружили необычное свойство прививки от гриппа 1
13:07
Житель Алтая устроил "кровавую баню" 0
12:54
Рубцовские чиновники объяснили, зачем им гироскутеры и сегвеи 3
12:40
Более половины россиян назвали себя настоящими мужчинами 4
12:29
СК показал видео задержания руководителей барнаульской сети клиник "Добрый доктор" 20
12:15
Эксперт рассказал, когда ждать спад заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае 4
12:03
Работники алтайской молочной компании украли 140 кг масла 2
11:51
Капитан сборной России по футболу извинился за разгромное поражение от Сербии 9
11:37
Мужчина погиб при пожаре в Барнауле 0
11:16
Арену в Рубцовске за 250 млн назвали в честь Сергея Гимаева. Это странно. Вот почему 3
11:14
"Ростелеком" впервые провел интернет в шести селах Алтайского края 3
11:01
1 тысяча человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 15
10:52
Самосвал снес трубу теплотрассы и оставил без тепла 1800 домов алтайского райцентра 4
10:40
Более миллиона жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа 3
10:28
Вирусолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом дома 0
10:15
Работать бережно. Как алтайские предприятия повышают эффективность труда в пандемию 0
10:01
Стало известно, в чем обвиняют директора барнаульской сети клиник "Добрый доктор" 23
09:50
Житель Алтайского края украл электроинструменты у невнимательного приятеля 0
09:34
Ученые назвали перхоть одним из симптомов опасного заболевания 0
09:29
В России стартовали продажи PlayStation 5 1
09:16
Алтайский ЦУР готов разобраться с жалобами жителей края в интернете 19
09:01
Вкусно по-домашнему. Куда в Барнауле сходить на бизнес-ланч 4
08:45
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Владимира Соловьева в тренды YouTube 44
08:28
"Особняк" за один рубль. В Барнауле четвертый год продают историческое здание 13
08:15
Жителей Алтайского края призывают не выходить на первый лед 0
08:02
Здесь не курят: 25 простых правил, помогающих побороть вредную привычку 8
07:48
СК России проверяет информацию о мошенничестве в отношении Лидии Федосеевой-Шукшиной 6
07:33
Алтайские спасатели вытащили провалившуюся в открытый люк собаку 3
07:17
Сотрудники барнаульского водоканала стали призерами научной конференции 0
07:01
Еще 100 млн рублей выделили на кухонное оборудование для алтайских школ 0
06:46
People назвал самого сексуального мужчину в мире 7
06:32
"Выжили восемь человек". История солдата, который на всю жизнь запомнил первый бой 4
06:19
Народные приметы. Что сделать 19 ноября, чтобы не обеднеть и не спугнуть удачу 0
06:03
В Алтайском крае к концу недели потеплеет до -2°C 0
23:47
Такой день. Задержание бизнесмена в Барнауле и трамваи от Собянина 1
23:21
Боярский пристыдил артистов, которые просят помощи у государства 6
22:49
Госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет 0
22:18
Пассажирский Boeing-757 продают на Avito 1
21:47
Жители Алтайского края начали массово бронировать коттеджи на Новый год 0
21:14
Стало известно, в чем обвиняют аудитора Счетной палаты Михаила Меня 0
20:47
Водитель иномарки устроил ДТП в центре Барнаула и скончался 10
20:17
Барнаульский строитель скинул кусок бетона с 12 этажа и случайно убил коллегу 1
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 234 0
19:12
Глава Мордовии объяснил причину отставки 3
18:34
Алтайский оперштаб готовится запретить массовые новогодние мероприятия 2
18:01
Директора сети клиник "Добрый доктор" задержали в Барнауле 90
17:53
Владельца частного детсада в Барнауле осудят за разбитую голову воспитанницы 0
17:40
Более половины жителей Алтайского края одобряют лишение прав за повторные нарушения 2
17:23
Шанс похорошеть при Собянине. Москва подарила Барнаулу и Бийску списанные трамваи 33

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.