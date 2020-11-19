Житель Алтая устроил "кровавую баню"

СУ СКР по Республике Алтай возбудил два уголовных дела в отношении жителя села Акташ. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство.

Установлено, что пятеро мужчин выпивали в бане на территории одного из частных домов села. Между одним из отдыхающих и двумя его приятелями разгорелся конфликт. Мужчине начали угрожать ножом. Хозяин бани увез гостя домой. Однако тот вернулся с ружьем и выстрелил в обидчиков. Мужчин доставили в районную больницу. Один из раненых скончался, второй находится в тяжелом состоянии.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба республиканского следственного комитета.