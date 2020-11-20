Матушка Зима и Дед Мороз: в Алтайском крае появилась карта сказочных объектов России

В Белокурихе прошла презентация уникального проекта "Интерактивная карта сказочных объектов России". Автором и идейным вдохновителем карты стала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина. "Ростелеком" предоставил необходимое оборудование и программное обеспечение. Работы по монтажу и настройке карты провела команда STEAM-team. На воплощение идеи в технологичный продукт ушло больше полугода.

Как рассказали организаторы, цель проекта – повышение популярности сказочных туристических объектов России и образовательного туризма в Алтайском крае. На деревянной карте размером 2,5 х 4,5 м вырезана территория страны, на которой размещены логотипы и названия действующих сказочных туристических объектов. Например, клуб-музей сказок и легенд "Баюшки" в Новосибирске, "Усадьба Марьи Искусницы" в Суздале, Музей гадов на родине Змея Горыныча – в Тверской области, резиденция Снегурочки в Костроме или музей "Владения Бабы-яги" в Ярославской области. Всего – 33 объекта. На карте есть локация и главного волшебника страны – Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области.

"Мы стираем границы и объединяем всех сказочников России, открываем нашим детям, жителям и гостям Алтайского края удивительный мир, в котором сбываются заветные желания. В планах нашей резиденции – открыть в "Белокурихе-2" интерактивный театр "Дом сказок" и разместить в курортной зоне десять сказочных объектов, включая подземелье Кащея Бессмертного", – рассказала Олеся Лободина.

На презентации инновационного продукта Дед Мороз вместе со Снегурочкой провел прямые эфиры со сказочными персонажами из разных точек России. Алтайскую резиденцию с запуском карты сказочных объектов поздравили Уральский и Сосновоборский Деды Морозы, Матушка Зима из Еренска Архангельской области, Царевна-лягушка из Великого Ростова и Романовская овца из Ярославля.

"Ростелеком" успешно сотрудничает с резиденцией два года, и мы не могли остаться в стороне от предложения сделать интересный инновационный продукт. Интерактивная карта сказочных объектов – уникальный проект, такого у нас в стране нет нигде. Надеюсь, что наши партнеры привлекут с его помощью еще больше туристов в наш регион и сделают серьезный вклад в развитие образовательного туризма в России", – пояснил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Техническая часть карты состоит из уникальных контроллеров, микрокомпьютера и специального написанного для проекта софта. Дед Мороз Алтайского края демонстрирует возможности карты с помощью посоха, в который встроен управляющий элемент. Достаточно подойти к карте и показать рукой или посохом на выбранный сказочный объект, как на экране монитора Smart TV начинается видеосюжет или слайд-шоу о нем.