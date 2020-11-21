В Алтайском крае мужчина вышел на одиночный пикет у здания местной администрации

Неизвестный мужчина в накидке "Справедливой России" вышел на одиночный пикет в Бийске днем, 21 ноября. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Акцию с плакатом "Бийск — за возврат прямых выборов мэра" горожанин провел у здания местной администрации. Другие подробности неизвестны.

Напомним, что пост мэра Бийска занимает Александр Студеникин. Депутаты городской думы выбрали его в декабре 2017 года.

17 ноября amic.ru сообщал, что Александр Студеникин мог повторно заболеть коронавирусом. До этого мэр наукограда заразился ковидом 5 октября. Тогда градоначальник ушел на самоизоляцию, госпитализация ему не потребовалась.