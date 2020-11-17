Мэр Бийска Александр Студеникин мог повторно заразиться коронавирусом. Вероятно, положительный результат теста он получил при обязательном обследовании перед командировкой в Москву.

Как пишет "Бийский рабочий", в мэрии пока не комментируют вероятное повторное заболевание главы города, однако пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

Напомним, что Студеникин заразился коронавирусом 5 октября. Тогда градоначальник ушел на самоизоляцию, госпитализация ему не потребовалась.

Схожая ситуация произошла с главой Тувы. Первый раз Шолбан Кара-оол перенес коронавирус в мае, а в августе рассказал о том, что у него снова обнаружили инфекцию. Тогда он обвинил нагрузки: по словам политика, вероятно, они не дали сформироваться иммунитету.

При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что на данный момент в России нет ни одного документированного случая повторного заболевания COVID-19, хоть и не исключают подобной возможности.