В новоалтайском микрорайоне Почтовый жалуются на закрытие почты

Фото: Дмитрий Гришин / vk.com/barneos22

Жители микрорайона Почтового в Новоалтайске пожаловались, что с недавнего времени единственное в микрорайоне отделение "Почты России" прекратило работу. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Горожанин обратил внимание, что значительная часть клиентов "Почты России" – это люди пожилого возраста. Из-за того что местное отделение перестало функционировать, им приходится преодолевать значительное расстояние, чтобы воспользоваться услугами компании.

Ранее amic.ru писал, что в апреле житель Барнаула пожаловался на очередь из 20 человек у отделения почты, которые ждут по два часа и более. Горожанин отметил, что люди не могут забрать письма и посылки. У судебных писем истекает срок хранения, а на дом их отправить не могут.

В ответ в компании настоятельно порекомендовали не посещать почтовые отделения без крайней необходимости, а также поделились советами по мерам защиты клиентов и сотрудников компании. В "Почте России" отметили, что визит в отделение почтовой связи – это персональное решение клиентов. Практически все услуги сейчас можно получить не выходя из дома.