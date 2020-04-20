Барнаулец пожаловался на очередь из 20 человек у отделения почты

Житель Барнаула пожаловался на очередь у отделения почты. Из-за мер предосторожности люди вынуждены ждать по два часа, рассказал пользователь в сообществе Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Грамотно организовать обслуживание не смогли. Очередь более 20 человек, люди ждут уже по два часа и более. Их становится все больше. Кроме того, перестала работать программа на компьютере", – написал барнаулец.
Он отметил, что люди не могут забрать письма и посылки. У судебных писем истекает срок хранения, а на дом их отправить не могут. Очереди становятся только больше.
"Помимо своего района, это отделение обслуживает территорию ОПС-16. Это отделение закрыто уже несколько лет", – добавил мужчина.
Комментарии
Почта России и чиновники тормоза развития
Правильно все делают, непонятно почему обслуживание медленное. Надо уже алиэкспрессу продать почту, чтобы они порядок навели. Из-за них все посылки тормозят.
Во всех отделениях сейчас так, фиг что заберешь
Там 80% стоят в почта банк, через них сложно протолкнуться. Почта РФ стала почта банк. Обработка почтовых о правления на 3 план.
Езжу мимо почти в пос.ВЛасиха, постоянно там тоже не менее 10-20 человек стоит, всегда есть люди. дурдом.
на почте всегда очередь от 10 до 30 человек. Просто раньше вы стояли внутри, теперь из за вируса, на улице....зато какой воздух.
Как правило работает один человек на отправку и выдачу, потому что руководители ПР экономят на дополнительных ставках, и то что очереди это их не волнует. Сейчас на почте главное продажа товара.