Барнаулец пожаловался на очередь из 20 человек у отделения почты

Житель Барнаула пожаловался на очередь у отделения почты. Из-за мер предосторожности люди вынуждены ждать по два часа, рассказал пользователь в сообществе Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Грамотно организовать обслуживание не смогли. Очередь более 20 человек, люди ждут уже по два часа и более. Их становится все больше. Кроме того, перестала работать программа на компьютере", – написал барнаулец.

Он отметил, что люди не могут забрать письма и посылки. У судебных писем истекает срок хранения, а на дом их отправить не могут. Очереди становятся только больше.

"Помимо своего района, это отделение обслуживает территорию ОПС-16. Это отделение закрыто уже несколько лет", – добавил мужчина.