Барнаульская колония работает в штатном режиме после пожара

Барнаульская исправительная колония № 3, в которой 22 ноября произошел пожар, продолжает свою работу в штатном режиме. Пострадавших среди сотрудников и осужденных нет.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, произошло возгорание кровли банно-прачечного комплекса. В ликвидации огня участвовали сотрудники МЧС и ведомственной пожарной охраны.

Напомним, что 22 ноября в социальных сетях появились фото и видео с места пожара на территории барнаульской исправительной колонии № 3 в поселке Куета. На них видно, что одно из строений исправительного учреждения горит открытым пламенем.

Позднее пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщила, что пожар на территории ИК-3 полностью ликвидирован.