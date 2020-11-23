Жительница Алтая в попытке продать детские вещи оставила мужа без денег

40-летний житель Горно-Алтайска остался без денег из-за невнимательности жены, пожелавшей продать детские вещи через интернет. Мужчина обратился в полицию.
Как рассказали в республиканском ГУ МВД, на сайте "Авито" женщина разместила объявление о продаже зимней одежды, а спустя время с ней связалась незнакомка. Она сообщила, что намерена купить вещи, и попросила продиктовать ей номер банковской карты для перевода денег.
"Горожанка взяла карту ничего не подозревающего супруга и сообщила незнакомке все банковские реквизиты, включая трехзначный код на оборотной стороне, а также коды и пароли, пришедшие на телефон супруга. Получив всю необходимую информацию, злоумышленница похитила со счета горожанина 261 тысячу рублей", – сказано в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленницу ищут.
Комментарии
Пока прокуратура не нагнет владельцев Авито так дальше и будет, сайты обязаны ослеживать мошенников и обеспечивать безопастные зделки, а на Авито 60%жулья и даже при жалобе на обьяву результат ноль
Авито здесь при чем? Они просто разместили объяву. И безопасные сделки у них есть вообще-то. Я пользовался, удобно.
Просто кто-то до сих пор не понимает, что нельзя реквизиты карты говорить кому попало. тем более, чужой карты. И как она коды СМС получила, в телефон супруга лазила что ли? Что за манеры.