Жительница Алтая в попытке продать детские вещи оставила мужа без денег

40-летний житель Горно-Алтайска остался без денег из-за невнимательности жены, пожелавшей продать детские вещи через интернет. Мужчина обратился в полицию.

Как рассказали в республиканском ГУ МВД, на сайте "Авито" женщина разместила объявление о продаже зимней одежды, а спустя время с ней связалась незнакомка. Она сообщила, что намерена купить вещи, и попросила продиктовать ей номер банковской карты для перевода денег.

"Горожанка взяла карту ничего не подозревающего супруга и сообщила незнакомке все банковские реквизиты, включая трехзначный код на оборотной стороне, а также коды и пароли, пришедшие на телефон супруга. Получив всю необходимую информацию, злоумышленница похитила со счета горожанина 261 тысячу рублей", – сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленницу ищут.