Алтайский край вновь занял последнее место по средней зарплате в Сибири

Новосибирскстат обнародовал данные о средней зарплате в регионах Сибирского федерального округа за январь-июль 2020 года. Алтайский край снова оказался в конце списка с показателем 28 797 рублей.

В среднем по округу зарплата составила 42 804 рубля. Больше всех зарабатывают жители Красноярского края (52 807 рублей), Иркутской (48 605 рублей) и Томской областей (46 839 рублей).

Добавим, что Республика Алтай заняла предпоследнее место рейтинга с результатом 35 097 рублей. В Новосибирской области средние доходы населения составили 39 874 рубля.

Ранее Минтруд предложил установить новый подход к расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.