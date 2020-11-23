Сын вице-мэра Барнаула ушел с муниципальной должности после скандального ДТП

Замглавы МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Барнаула" Филипп Воронков, сын первого вице-мэра Анатолия Воронкова, ушел со своей должности.
Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-центр мэрии, с 20 ноября Воронков находился на больничном, однако уже в понедельник, 23 ноября, он принял решение уйти по собственному желанию. Сама отставка случилась вслед за ДТП, которое произошло 19 ноября на пересечении улицы Власихинской и проезда Фурманова в Барнауле.
Напомним, что тогда водитель Kia Sportage не справился с управлением и на высокой скорости съехал с дороги, после чего снес забор одноэтажного частного дома, буквально залетев на крышу. В ГИБДД сообщили, что автомобилист отказался от прохождения медосвидетельствования. Также выяснилось, что водителя ранее лишили прав.
Водителя опознали по фотографиям пользователи соцсетей – им мог оказаться Филипп Воронков. Позднее ИА "Банкфакс" подтвердили эту информацию в правоохранительных органах.
Комментарии
Пройдет пол года, шум утихнет и папуля сыночку найдёт очередное тёплое кресло.
Как бы не было. Поступил как настоящий офицер.
Молодец.
Офицер?
Что скандального в этом ДТП? Никого не покалечил, а забор и пристройку восстановит.
Ну да, молодец. Нажрался и гонял по городу чудом никого не убив. Настоящий офицер.
Как бы не было. Поступил как настоящий офицер.
Я думаю, что это папа у него молодец, сказал уйди, не позорься.
Я думаю, что это папа у него молодец, сказал уйди, не позорься.
А я думаю- по цепочке, папе сказали, папа сказал, а честью офицера тут и не пахнет.