Сын вице-мэра Барнаула ушел с муниципальной должности после скандального ДТП

Замглавы МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Барнаула" Филипп Воронков, сын первого вице-мэра Анатолия Воронкова, ушел со своей должности.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-центр мэрии, с 20 ноября Воронков находился на больничном, однако уже в понедельник, 23 ноября, он принял решение уйти по собственному желанию. Сама отставка случилась вслед за ДТП, которое произошло 19 ноября на пересечении улицы Власихинской и проезда Фурманова в Барнауле.

Напомним, что тогда водитель Kia Sportage не справился с управлением и на высокой скорости съехал с дороги, после чего снес забор одноэтажного частного дома, буквально залетев на крышу. В ГИБДД сообщили, что автомобилист отказался от прохождения медосвидетельствования. Также выяснилось, что водителя ранее лишили прав.

Водителя опознали по фотографиям пользователи соцсетей – им мог оказаться Филипп Воронков. Позднее ИА "Банкфакс" подтвердили эту информацию в правоохранительных органах.