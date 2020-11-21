За рулем долетевшей до крыши дома иномарки мог быть сын первого вице-мэра Барнаула

Фото: "Алтайские крайности"

Сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова, действующий чиновник администрации города Филипп Воронков, мог находиться за рулем автомобиля, наехавшего на крышу частного жилого дома вечером 19 ноября.

Как пишет ИА "Банкфакс", к такому выводу пришли очевидцы с места аварии. Позднее по фотографиям водителя опознали пользователи соцсетей, а также источники издания.

Отмечается, что в прошлом Воронков-младший был именитым волейболистом, но три года назад завершил спортивную карьеру. Сейчас он работает в Управлении по делам ГО и ЧС Барнаула на должности замначальника ведомства.

Грозят ли 37-летнему чиновнику какие-либо санкции за резонансное ДТП, пока неизвестно. Журналисту агентства в приемной управления ситуацию не прокомментировали, сославшись на то, что руководитель находится на больничном.

Напомним, вечером, 19 ноября, 37-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением и снес забор частного дома на пересечении улиц Власихинской и Фурманова, едва не заехав на крышу строения.

Свидетели утверждали, что автомобилист был пьян, а в ГИБДД сообщили, что он отказался от прохождения медосвидетельствования. Также выяснилось, что водителя ранее лишили прав.