Стали известны подробности наезда иномарки на дом в Барнауле

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП на пересечении улиц Власихинской и Фурманова. Напомним, дорожный инцидент случился накануне вечером, 19 ноября.

Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, 37-летний водитель на Kia Sportage не справился с управлением и снес забор частного дома. Судя по кадрам с места ДТП, паркетник едва не заехал на крышу строения.

Обошлось без пострадавших. Выяснилось, что водителя ранее лишили прав. В этот раз он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Ранее алтайские автомобилисты рассказали о "коварной" яме на трассе в Змеиногорском районе. Из-за нее произошло сразу два ДТП.