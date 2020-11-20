Стали известны подробности наезда иномарки на дом в Барнауле

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП на пересечении улиц Власихинской и Фурманова. Напомним, дорожный инцидент случился накануне вечером, 19 ноября.
Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, 37-летний водитель на Kia Sportage не справился с управлением и снес забор частного дома. Судя по кадрам с места ДТП, паркетник едва не заехал на крышу строения.
Обошлось без пострадавших. Выяснилось, что водителя ранее лишили прав. В этот раз он отказался от прохождения медосвидетельствования.
Ранее алтайские автомобилисты рассказали о "коварной" яме на трассе в Змеиногорском районе. Из-за нее произошло сразу два ДТП.
Комментарии
Вот пошли водители. И дом не помеха.
Еще один лишенный прав. Мера, которая ни на что не влияет, а приводит к тому, что человек просто садится за руль без прав и ездит дальше. Тут много противников ужесточения наказания за пьянку - боятся, что их подставят. Но почему не сажать за то, что сел за руль без прав - я искренне не понимаю. Тут вроде все ясно без всяких тестов и подстав.
Настроили домов - не проехать!
20.11.2020 10:57
- гость -
Ну очень плохо, что не понимаешь столь очевидных вещей. Потому что посадят тебя как водителя алкаша, а выйдешь ты уже озлобленным уркой с набором "полезных" знаний и навыков. Пенитенциарная система в РФ НЕ РАБОТАЕТ.
Тюрьма для него лишь спасение от самосуда! Уродец , без мозгов.
Если пьяный за рулём зачем садить. Конфисковать транспорт. Если пьяный покалечил или убил человека срок.
Не повезло. Если бы на крышу заскочил, то и в федеральных смях показали бы. Не повезло...
20.11.2020 11:13
АБОРИГЕН
Ну хорошо, не посадили алкаша и не стал он озлобленным уркой. Сел он снова за руль без прав и пьяный задавил людей и ... все равно сел и стал озлобленным уркой, только принес еще и горе другим людям!
а ведь там раньше блоки стояли бетонные. да и въезжали в эту халупу все кому не лень. хозе надо священника позвать. место там проклятое))
как его убрать от авто?
как можно новиковых от вождения отстранить?
руки отрубить?
или ЧИП вживить, чтобы током било как только к авто приближается?
ГИБДД наплевать на безопасность дорожного движения в городе. Им даже когда сообщаешь о систематических нарушениях и то они не хотят работать! Стесняются наверно! Вот он авторитет ГИБДД! Перцев только кресло попой может греть!
мне кажется после лишения надоо наказание в виде принудительных работ
уборка улиц например
20.11.2020 11:13
АБОРИГЕН
Ну очень плохо, что не понимаешь столь очевидных вещей. Потому что посадят тебя как водителя алкаша, а выйдешь ты уже озлобленным уркой с набором "полезных" знаний и навыков. Пенитенциарная система в РФ НЕ РАБОТАЕТ.
Аборигена надо выдвинуть в президенты и дороги оборудует, вирус победит, ФСИН по последней моде создаст. Такой талант пропадает
20.11.2020 11:13
АБОРИГЕН
Чукча не читатель? Где я пишу о том, что надо сажать за пьянство? Еще раз - как можно подставить лишенного прав и севшего за руль? И да, неработающая система - повод не сажать никого? Пусть и дальше ездит без прав (а он будет, к гадалке не ходи), и сбивает пешеходов как кегли?
Метод кнута и пряника. Лучше за 300 лет ничего не придумали. Один кнут не работает - это даже Людовику ХIV было понятно
если лишен прав за пьянку то теперь ему ст. 264.1 УК РФ - до двух лет л\св.. Правда и это многих не останавливает
Где видео посадки Новикова на 10 суток??? За свой спектакль его голым по ленинскому надо розгами гнать, чтоб любой Полкан и генерал видели кому они служат и для чего!!!