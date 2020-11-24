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На должность главы Каменского района претендуют 12 человек

, ИА "Амител"
Комиссия отобрала кандидатуры исходя из знания законов и владения экономической обстановкой субъекта
Фото: kamenrai.ru

Фото: kamenrai.ru

Конкурсная комиссия завершила второй этап отбора кандидатур на должность главы Каменского района Алтайского края. Претендовать на пост будут сразу 12 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с участниками конкурса провели собеседование на предмет знания законодательства и владения информацией об экономической обстановке в районе.

Всех претендентов проверили на достоверность сведений, предоставленных на конкурс, а каждый участник рассказал, какие задачи по развитию муниципалитета он поставит перед собой в случае избрания.

В ближайшее время депутаты Каменского районного собрания проведут сессию, в ходе которой кандидаты представят свои программы развития. После этого участники сессии изберут на должность одного из претендентов.

Напомним, что бывшего главу района Федора Найдена отстранили от должности 24 августа 2018 года из-за уголовного дела по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

Тогда депутаты временно назначили на этот пост его заместителя – Евгению Гордиенко. 23 октября 2019 года треть депутатов выступила за снятие ее с поста и назначение другого заместителя главы администрации – Алексея Жихаренко.

После этого прошло голосование и за Жихаренко выступили 12 депутатов, один против и еще пятеро не голосовали. Этого было недостаточно для принятия решения и на должность вновь вернули Гордиенко, полномочия которой истекали 1 августа. Спустя некоторое время ее полномочия вновь продлили.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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