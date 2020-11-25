Инфекционист оценил степень защиты человека после прививки от коронавируса

Ни одна вакцина не защитит человека от заражения вирусной инфекцией на 100%, рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что вакцинацию делают для того, чтобы в случае заражения "уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5-7 дней, пока инфекция размножается". Тимаков добавил, что после прививки активный иммунитет будет у человека уже на следующий день после инфицирования.

"Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме, сидя дома около телевизора и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки", – констатировал Тимаков.

Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медучреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Позднее случаи инфицирования после введения первой дозы вакцины "Спутник V" зафиксировали в Кемеровской и Ульяновской областях.