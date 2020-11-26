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Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

, ИА "Амител"
Предложение ЛДПР не нашло поддержки у большинства депутатов
Фото: intex-press.ru

Фото: intex-press.ru

Законопроект о выходном дне 31 декабря не получил поддержки большинства народных избранников и был отклонен на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение выдвинула партия ЛДПР. Либерал-демократы сочли, что перенос выходного дня на 31 декабря, если дата не приходится на субботу или воскресенье, не нарушает Трудового кодекса, так как количество рабочих дней остается тем же.

Как ранее писал amic.ru, в министерстве труда и соцзащиты РФ заявили, что перенос рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих календарных дней противоречит нормам Трудового кодекса.

Такое пояснение ведомство дало в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, который ранее написал в своем Telegram-канале о том, что принять решение о переносе выходного могут только главы регионов. При этом такое решение может привести в "недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим" днем". 

Ранее правительство утвердило 31 декабря 2021 года выходным днем и перенесло нерабочий день с 20 на 22 февраля 2021 года. Согласно календарю, 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, которые при этом являются праздничными нерабочими днями. Чтобы сохранить количество выходных, власти решили перенести их на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

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