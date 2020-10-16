Правительство сделало выходным 31 декабря 2021 года

Правительство утвердило 31 декабря 2021 года выходным днем и перенесло нерабочий день с 20 на 22 февраля 2021 года.

В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится о переносе выходных в 2021 году. Согласно календарю, 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, которые при этом являются праздничными нерабочими днями. Чтобы сохранить количество выходных, власти решили перенести их на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Также выходной с нерабочей субботы 20 февраля перенесут на 22 февраля, позволив россиянам отдохнуть три дня подряд – с 21 по 23-е число.

Всего в 2021 году у россиян будет семь длинных праздничных периодов – с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.