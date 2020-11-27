В России хотят продлить антиковидные меры в школах до 2022 года

На фоне пандемии коронавируса Роспотребнадзор намерен продлить до 2022 года санитарные требования к детским организациям. Соответствующий проект постановления опубликовали на портале правовой информации.

Согласно нынешнему постановлению, особые правила по организации работы школ, детсадов, учреждений допобразования и других действуют до 1 января 2021 года. Если новую редакцию примут, то меры продлят до 1 января 2022 года.

Напомним, что постановление, срок которого предлагают изменить, приняли 30 июня 2020 года. Согласно ему, в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия "с участием различных групп лиц", а в лагерях это можно делать только с детьми из одного отряда на открытом воздухе. Кроме того, учреждения обязаны измерять температуру у детей и закреплять за каждым классом определенный кабинет для большинства уроков.

Ранее антиковидные меры в России продлили до 2022 года. Россиянам и дальше придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.