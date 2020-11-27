Рамиль Шамсутдинов извинился перед выжившим в результате стрельбы солдатом с Алтая

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который осенью 2019 года расстрелял своих сослуживцев, попросил прощения у выжившего алтайского солдата Владислава Шпака и жены погибшего капитана Владимира Евсеева в ходе судебного заседания.
Как пишет "Чита.ру", гособвинитель по просьбе вдовы офицера Анны Евсеевой спросил у Шамсутдинова, за что он убил ее супруга. Подсудимый объяснил, что это произошло случайно.
"Как это случайно, если вы говорили, что вы потом его добивали. Зачем, если он там случайно оказался?" – задала Евсеева еще один вопрос, на который Шамсутдинов не смог ответить и попросил прощения.
После он извинился перед выжившим во время расстрела жителем Алтайского края Владиславом Шпаком, которого также заставили в отведенное для сна время учить устав в коридоре. 25 октября он в числе остальных сдавал дежурство, когда Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам. "Стрелял в тот день неосознанно. Хочу попросить прощения, было все как в тумане. Связано с тем, что я не спал три дня", – сказал он.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края, а выживший Владислав Шпак получил три пулевых ранения и потратил на лечение около года.
В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. При этом отец срочника и сам солдат отрицали все слухи о нервном срыве и обвиняли следствие в желании скрыть дедовщину в части.
Комментарии
Парень молодец.
Урок другим уBлюдкам, что с ними может быть, если измываться над ребятами
раньше тоже была дедовщина, но только в тех частях и ротах, где боевое оружие не выдавали...
раньше даже деды и дембеля умнее были...
Посадить психопата лет на 50 . Как же заколебали эти психи.... Почему медики проглядели?
Погибших заочно осудить за дедовщина. А выжившему и жене штраф большой.
Обычный садист и убийца. Пытается отмазаться "дедовщиной". По 7 пуль влепить а потом добивать раненых - это просто зверь. Убивал просто за угрозы, не за действия. Была и у нас в части дедовщина, как-то справлялись. В основном не любят в армии заносчивых и сачков. А в этом (даже не хочется называть его человеком) соединились видимо оба этих качества.
27.11.2020 13:05 Дмитрий
Посмотрела бы на тебя в его ситуации. Не поспи три дня, пройди сквозь унижения и что ТЫ из себя будешь представлять?
Шизоид, с садистскими наклонностями, а может его кто-то и прозомбировал на это.
27.11.2020 13:05
Дмитрий
Трое суток хоть раз не спал? я сегодня мало поспал - нервы как струны. прям бесит
27.11.2020 13:21
- гость -
Полностью поддерживаю.
На ПЖ теперь выспится в перерывах стояния раком с высунутыми из клетки руками для наручников.
Только бы не загнулся раньше времени. Хотя, такая животина по любому за жизнь из последних сил хвататься будет.
Ох какие нежные , не спал три дня . А как врачи не спят сутками ещё и лечат и операции делают . Ему нужно было устав вовремя учить , тогда бы не пришлось учить ночью , и время на сон было бы , но это "гордое " Ч М О решило , что дисциплина и правила это не для него . Не нужно этого ..... отмазывать
А как врачи не спят сутками ещё и лечат и операции делают
Вы бредите? По 3 суток не спят и оперируют? Или так лишь бы брякнуть?
Три дня без сна - это, считай, пытка уже.
Представьте себе -да . Работают по трое суток подряд : суточное дежурство , рабочий день и снова суточное дежурство . Но вам , нытику , этого не понять , ибо не дано , нечем , но порассуждать , как умный , любите .Вы думаете ( хотя о чём это я ) врачи просто так уже стали мереть на рабочих местах .
14:12
Прям даже на полчаса не прилягут? Бред какой. Прекратите врать.
врачи просто так уже стали мереть на рабочих местах .
Вас любят, а вы крепчаете. Герои. Неизвестные.
27.11.2020 14:06
- гость -
отец по молодости на двух работах пахал,спал сутки через двое почти постоянно и все с нервами в порядке.
а как женщины с новорожденными первое время почти не спят?
с чего бы недосып стал оправданием расстреливать сослуживцев всех без разбора?
Прям даже на полчаса не прилягут?
а этот татарин тоже не прилег ни разу даже на полчасика за все три дня?
В начале 80-ых был случай в абаканском аэропорту.Один из охраны(лет 25,закончил службу в армии сержантом,замкомроты,была жена,дочь)после суточного дежурства утром зашёл в кабинет сдавать оружие.Что-то у него перемкнуло,он из пистолета убивает четырёх человек,с которыми он раньше работал, причём некоторых достреливает.Берёт ключи,открывает сейф, берёт автомат с двумя полными рожками и выходит в зал ожидания..."Тут,-говорил он,- я ни в кого не целился,стрелял в потолок и по стеклянным окнам,смотрел как люди разбегаются."
Прошёл на площадь перед аэропортом,кого-то выкинул из машины и стал накручивать круги.Вышел из машины,ещё пострелял и бросил оружие когда появилась группа захвата.Да и патроны у него кончились.Во время того дежурства он выпил вина к тому же.Всё ощущал как со стороны,как в кино.Вышку дали,естественно...
14:17
- гость -
с чего бы недосып стал оправданием расстреливать сослуживцев всех без разбора?
Я не оправдываю, я просто пытаюсь найти причины. Была информация, что его хотели проткнуть и макнуть головой в унитаз, возможно и не выдержал мальчишка с недосыпа и начудил жестоко. А вас на работе не хотели проткнуть и макнуть в унитаз?
Недосып-это важный момент.Он не оправдывает,но в большой мере выявляет причину.И здесь вина командиров.
27.11.2020 13:26
- гость -
Трое суток хоть раз не спал?
Ты в армии был? Мы по неделе на плацу стояли часов до 3-х ночи на морозе. И никто не стал никого убивать.
И что вы там там на плацу?Прибытие корабля с инопланетянами дожидались?
27.11.2020 14:49
- гость -
Тренировали так. В 6 уже подъем и кросс.
Ну нас-то действительно были постоянные дежурства с оружием.После отбоя до 6 утра запрещена команда "Подъём", даже если расположение посетит генерал.Под утро были учебные тревоги,но крайне редко,всего несколько раз.
А вас на работе не хотели проткнуть и макнуть в унитаз?
а меня,знаете,вообще не волнует,почему вы пытаетесь разобраться в его стрельбе ,не удосужившись узнать,что эти грязные нюансы-всего лишь выдумки
хотя,если сильно взволновало,можете на своей работе обсудить про "макнуть" и "проткнуть",если в вашем коллективе подобные обсуждения являются нормой.
Про унитаз он хоть что может говорить,тем более никто не подтвердит.
возможно и не выдержал мальчишка с недосыпа и начудил жестоко
начудил-это если бы автоматную очередь в сторону сослуживцев пустил,а он каждого раненого потом в голову добивал.
это жалкая,непродуманная попытка сбежать к мамке под юбку