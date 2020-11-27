Рамиль Шамсутдинов извинился перед выжившим в результате стрельбы солдатом с Алтая

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который осенью 2019 года расстрелял своих сослуживцев, попросил прощения у выжившего алтайского солдата Владислава Шпака и жены погибшего капитана Владимира Евсеева в ходе судебного заседания.

Как пишет "Чита.ру", гособвинитель по просьбе вдовы офицера Анны Евсеевой спросил у Шамсутдинова, за что он убил ее супруга. Подсудимый объяснил, что это произошло случайно.

"Как это случайно, если вы говорили, что вы потом его добивали. Зачем, если он там случайно оказался?" – задала Евсеева еще один вопрос, на который Шамсутдинов не смог ответить и попросил прощения.

После он извинился перед выжившим во время расстрела жителем Алтайского края Владиславом Шпаком, которого также заставили в отведенное для сна время учить устав в коридоре. 25 октября он в числе остальных сдавал дежурство, когда Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам. "Стрелял в тот день неосознанно. Хочу попросить прощения, было все как в тумане. Связано с тем, что я не спал три дня", – сказал он.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края, а выживший Владислав Шпак получил три пулевых ранения и потратил на лечение около года.

В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. При этом отец срочника и сам солдат отрицали все слухи о нервном срыве и обвиняли следствие в желании скрыть дедовщину в части.