Алтайских солдат, погибших при стрельбе в Забайкалье, похоронили на родине

В Алтайском крае простились с тремя погибшими в Забайкалье солдатами, сообщает aif.ru.
Напомним, что 25 октября на территории воинской части 54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек. Трое из них – уроженцы Алтайского края. Еще один алтайский солдат ранен.
21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. До конца службы ему оставался один день и молодой человек уже собирал чемоданы. В Крутихинском районе простились с Анатолием Куроповым. Сотрудники местной газеты рассказали, что это не первый случай, когда парень из этого района уходит служить и не возвращается. В Бийске прошли похороны 19-летнего рядового Андреева.
Владиславу Шпаку из деревни Степной Кучук удалось пережить бойню. Сейчас он находится в госпитале имени Бурденко.
Комментарии