Стало известно, когда Владимир Путин проведет очередную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В этот момент российский лидер будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево.

Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, а для региональных журналистов организуют спецплощадки в каждом федеральном округе. Число участников при этом ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.

Ранее amic.ru сообщал, что Владимир Путин пока не планирует обращаться к нации на фоне пандемии.