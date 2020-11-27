Стало известно, когда Владимир Путин проведет очередную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В этот момент российский лидер будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево.
Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, а для региональных журналистов организуют спецплощадки в каждом федеральном округе. Число участников при этом ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
Ранее amic.ru сообщал, что Владимир Путин пока не планирует обращаться к нации на фоне пандемии.
Комментарии
Для чего это бункерный сказочник делает? Вся страна над ним смеяться будет?
Опять раздача лапши, жаль, что только виртуальной.
Меня больше интересует, когда "Лебединое озеро" услышим?
27.11.2020 15:53
- гость -
да хотя-бы я устал я ухожук
Зачем, что нового он может пообещать, чего не обещал в последние 20-ть лет?
27.11.2020 15:53
- гость -
Меня больше интересует, когда "Лебединое озеро" услышим?
Интернет есть? Включи и наслаждайся.
27.11.2020 16:15
гость
Не, это не то... Душа радоваться не будет!
Лебединое озеро еще не скоро, сперва подарок на НГ всем Россиянам, такой же как Ельцин 20 лет назад
Кто этот маразм смотрит?
Руки, ноги под стол, бумажки для чтения Песков переворачивать будет.