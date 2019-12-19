Фото: сайт президента

19 декабря 2019 года состоится 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Уже известно, что количество журналистов, принимающих в ней участие в этом году вновь побило все рекорды. Первая пресс-конференция президента России в подобном формате состоялась в 2001 году. Тогда в ней участвовали 500 журналистов и было задано всего 22 вопроса. С каждым годом количество участников росло, время пресс-конференции увеличивалось. Рекорд был поставлен в 2008 году, в конце второго президентского срока Путина. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. Кстати, ни один из зарубежных лидеров никогда не организовывает подобные по масштабу встречи с прессой.

Путин славится остроумием. Его ответы на пресс-конференциях разлетаются на цитаты. ИА "Амител" вспоминает самые яркие цитаты президента и интересные моменты с пресс-конференций Владимира Путина.

Фото: сайт президента

2018. "Как порядочный человек, должен буду это сделать"

В прошлом году пресс-конференция состоялась 20 декабря 2018 года. Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов, касающиеся реализации национальных проектов в России, мусорной реформы. А также — об инциденте с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, допинговом скандале, кампании в Сирии и многом другом. Много было вопросов, касающихся и личной жизни президента:

Журналист: "Когда вы женитесь?"

Путин: "Наверное, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать".

Еще один представитель СМИ поинтересовался у Путина, хочет ли он править миром?

Путин: "Мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром, и он находится не в Москве".

Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они военные люди.

2017 год. Путин-бабай

После этой пресс-конференции зрители сказали, что вопросы журналистов были интереснее ответов президента. А еще на этой встрече Владимир Путин очень часто покашливал перед тем как отвечать. А еще очень часто приговаривал расшумевшимся журналистам: "тихо, тихо, тихо", "сейчас, сейчас, сейчас".Традиционно президент часто шутил. Много времени уделил международным политическим вопросам. Часто ссылался на улучшающуюся в последние 17 лет экономическую ситуацию.

Анекдот от Владимира Путина в ответ на вопрос о больших тратах на оборонку:

Сынок, у меня кортик был. Не видел?". "Пап, не ругайся, я его у соседского мальчишки выменял на часы". Отец посмотрел и говорит: "Ну, молодец, часы хорошие. Но вот придут к нам завтра бандиты и грабители — меня убьют, маму убьют, сестру твою изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер! Московское время — 12:30".

В ответ на вопрос об отсутствии конкурентов на кресло президента: "Не мне же самому себе конкурентов воспитывать. Да, политическая среда должна быть конкурентной. Но оппозиция — это не только шуметь, а предлагать, как сделать еще лучше".

Путин: спросим девушка с плакатом: "Путин бабай".

Девушка: Тут написано "бай-бай", по-татарски "дедушка"

Путин: к старости слаб глазами стал...

В том же году разразился допинговый скандал. Россию не допустили на зимнюю Олимпиаду. Комментарий Путина по этому вопросу:

"Скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Кто бы что ни говорил, я знаю, что это так. Ведь в других странах выявляются подобные случаи, но вокруг них нет такого политизированного ажиотажа".

2016 год. "Поскромнее надо..."

12-я большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась 23 декабря 2016 года, продолжалась 3 часа 50 минут. Вопросы успели задать 47 российских и зарубежных журналистов. В их числе и журналистка из Алтайского края.

"Я придумал мост построить, а вы придумали как его назвать" — парировал президент России на вопрос одного из журналистов по поводу названия Крымского моста.

"Часовню тоже мы развалили?" — поинтересовался Владимир Путин, комментируя обвинения во вмешательстве в выборы в США. "Мы знаем, что Демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на "развалинах часовни XVII века"? Часовню тоже мы развалили?"

"Поскромнее надо быть" — согласился президент с журналистом, задавшим вопрос о не соответствии слов президента с фактическим поведением многих высокопоставленных чиновников, которые позволяют себе жить на "широкую ногу" и неизвестно откуда беря на это деньги: "Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, строительства вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с Вами, поскромнее надо быть, Вы правы. Я много раз об этом им говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премий, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живём, и не раздражать людей", — отметил Путин.

2015 год. "Я только сейчас понял, что тогда была белая полоса"

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 17 декабря 2015 года продолжалась три часа одиннадцать минут — почти столько же, сколько в 2014 году. Свои вопросы успели задать 32 журналиста.

На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1390 человек.

В ответ на вопрос о состоянии экономики России Путин рассказал анекдот про белую и черную полосу: "Ты говорил, что у тебя тогда была черная полоса. – Я только сейчас понял, что она была белая". При этом президент обещал, что пик кризиса страной уже пройден.

О Турции: "Кто-то из турецкого руководства решил "лизнуть американцев в одно место". А в итоге поставил в неудобное положение всех..."

О русских военных в Сирии: "У нас проводятся масштабные учения. Тысячи людей задействованы. Мы просто часть этих средств направляем в Сирию — лучшего учения трудно себе представить. Поэтому мы там можем сколько угодно тренироваться без особого ущерба для бюджета".

Фото: сайт президента

2014 год. "Дворцовых переворотов не будет"

Про международные отношения: "Нашего мишку всегда будут стремиться посадить на цепь. А если это произойдёт, то вырвут и зубы, и когти".

Про возможность переворота в России: "У нас нет дворцов, поэтому дворцовых переворотов не будет".

Про чиновников: "В моём ближайшем окружении нет чиновников. И, я надеюсь, никогда не будет".

Про Саакашвили и Запад: "Саакашвили гоняют, как вшивого по бане".

2013 год "Господин пожизненный президент"

"Господин пожизненный президент Российской Федерации" – именно так обратилась к Путину журналистка Мария Соловьенко из Владивостока. Однако после этого вступления был задан очень серьезный вопрос о простаивающем оборудовании, которое необходимо для лечения и диагностики онкобольных детей.

Откровения журналистки из газеты "Собеседник": "У меня после встречи с вами наладилась личная жизнь… Я вышла замуж. Не за вас, правда… Я вас люблю платонически, Владимир Владимирович..."

Из заявлений Путина:

Про цену на газ и Украину: "Если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить, вести себя как независимая страна и действовать по общепринятым в европейской практике и в мировой практике нормам".

Про зарплаты: "Что касается меня и председателя правительства, нам хватает".

Про Обаму и Сноудена: "Как я отношусь к Обаме после разоблачений Сноудена? Я ему завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет".

Про Pussy Riot: "Мне их жалко не за то, что они оказались в местах лишения свободы, хотя ничего хорошего в этом нет. Мне жалко было, что они дошли до такого состояния, что начали такой эпатаж – на мой взгляд, унижающий достоинство женщин".

2012 год "Спасибо, Вова!"

rutube.ru

Это была первая большая пресс-конференция Путина после четырехлетнего перерыва, когда он занимал должность премьер-министра России. Она длилась 4 часа 33 минуты. В конце пресс-конференции президент заметил, что "пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить, ее можно только прекратить".

Именно здесь прозвучало знаменитое "Садись, Маша" и "Спасибо, Вова". Мария Соловьенко из газеты "Народное вече" задала вопрос об Анатолии Сердюкове.

- У вас ведь миллиарды уворовали, знаете?

- Не знаю. Вас как зовут?

- Мария.

- Садись, Маша", – ответил Путин.

На что Соловьенко парировала в том же духе: "Спасибо, Вова!"

Фото: сайт президента

2008 год "Раб на галерах"

Это была самая долгая пресс-конференция Путина. За 4 часа 40 минут он ответил на 80 вопросов. Президент много шутил, его тон поддерживали и корреспонденты. "Несравненный Владимир Владимирович!" – под смех зала обратилась жительница Владивостока к главе государства.

Про два президентских срока: "Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах".

Про свои богатства: "Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции".

2007 год "Я не правлю, я просто работаю"

О способе управления страной: "Я не правлю, я просто работаю".

Про информированность: "Информация, которой располагаю, очень близка к истине".

Про уход с поста президента: "Чего вы меня раньше времени выпихиваете, я и сам уйду".

Про собаку Кони: "Плохое настроение бывает, как у каждого человека. Я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы".

Фото: сайт президента

2006 год "О жирных котах"

Об удовлетворенности: "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти находится".

О месте России в "восьмерке" и встрече "жирных котов": "Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. "Никто не хочет, чтобы "восьмерка" превратилась в сборище жирных котов".

2004 год "Президент должен проводить отпуск в собственной стране"



О привычке российского народа и реформах: "Все привыкли ждать решения от начальника".



О статусе президента: "Президент в России – не только гарант Конституции, но и лицо, стабилизирующее политическую обстановку".

"Президент должен быть беспартийным".

"Президент России должен проводить отпуск в собственной стране, у нас не все имеют возможность выезжать за границу, хотя, может, это изменится".

Фото: сайт президента

2003 год "Сами горбатились и меня заставляли"

О дачном труде: "У меня родители в свое время активно работали на одном из подобных участков, сами там "горбатились" с утра до ночи и меня заставляли".

О патриотизме и капитале: "Капитал как таковой – он по сути своей не патриотичен. Капитал всегда перетекает туда, где созданы наилучшие условия для его применения".

"В России может быть только один глава государства, один председатель федерального правительства и одна столица – это Москва".

О стабильности России в прошлые века: "Все мои родственники начиная с XVII века жили в Тверской губернии, в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же церковь. Такова была стабильность российского общества".

2002 год "ЖКХ – слопают в два раза больше"

О ЖКХ: "Миллиарды рублей направляются предприятиям ЖКХ. Они слопают еще в два раза больше, только давай: лопатой наваливай, мешками носи им деньги – они все будут также поглощать их, а качество улучшаться не будет. Вот поэтому нужно создавать рыночную среду и дотировать население напрямую".

О многонациональности: "Мы должны сделать так, чтобы любой представитель самой маленькой национальности чувствовал себя в России комфортно, как дома, и сказал бы: это моя страна, это мой дом, и мой дом – моя крепость".

Фото: сайт президента

2001 год "О захоронении Ленина"

Самая первая пресс-конференция Владимира Путина. Поводом послужило огромное количество заявок на интервью с новым и пока малоизученным президентом страны. На пресс-конференцию пришли 500 журналистов. Встреча продлилась 1,5 часа. Было задано 22 вопроса.

О захоронении Ленина: "Захоронение Ленина будет означать, что они (поколения, жившие в годы СССР. – Прим. ред.) поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря".



Впервые опубликовано 11.12.2016. Дополнено 12.12.2017. Обновлено и дополнено 19.12.2019