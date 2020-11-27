Барнаулец пожаловался на свалку строительного мусора

Фото: Андрей Сучков / Barnaul 22 / vk.com/barneos22

Житель Барнаула заметил горы строительного мусора за ТЭЦ-3. По его словам, на несанкционированную свалку обломки вываливают уже не первый день.

Горожанин полагает, что эти кучи навозили сюда после разбора здания на проспекте Ленина. Он также отметил, что когда фотографировал свалку, подъехал грузовик и водитель, испугавшись камеры, сразу же снял номер с машины.

"Зачем везти на полигон, когда можно свалить просто так?" — посетовал барнаулец в сообществе Barnaul 22.

Напомним, что в октябре в краевой столице убрали 40 свалок мусора. Тогда во всех районах города проводили еженедельные акции "чистый четверг", в рамках которых на полигон ТБО вывезли более 360 машин мусора.