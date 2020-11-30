СМИ: глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что пока неизвестно, связан ли уход Костенко с коронавирусом и сдавал ли он тест. В министерстве эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. У министра наблюдались признаки ОРВИ, поэтому он сдал тест и ушел на удаленный режим работы. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях. 18 ноября стало известно о том, что Попов выздоровел.