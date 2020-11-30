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СМИ: глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный

, ИА "Амител"
Присутствие ковида в этой истории пока не установлено
Максим Костенко / Фото: Минобрнауки Алтайского края

Максим Костенко / Фото: Минобрнауки Алтайского края

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на свои источники. 

Отмечается, что пока неизвестно, связан ли уход Костенко с коронавирусом и сдавал ли он тест. В министерстве эту информацию  не подтвердили, но и не опровергли. 

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. У министра наблюдались признаки ОРВИ, поэтому он сдал тест и ушел на удаленный режим работы. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях. 18 ноября стало известно о том, что Попов выздоровел. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.11.2020 17:11
- гость -

фу...какой неприятный тип

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