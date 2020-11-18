Глава алтайского Минздрава вылечился от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вылечился от ковида. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Попов сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Накануне, 17 ноября, вышел на работу. Сегодня министр принимает участие в заседании правительства Алтайского края.

О том, что Попов заразился коронавирусом, стало известно 2 ноября. До этого у министра наблюдались признаки ОРВИ, поэтому он сдал тест и ушел на удаленный режим работы. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях.

Как уже писал amic.ru, накануне, 17 ноября, выяснилось, что мэр Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом.