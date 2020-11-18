Глава алтайского Минздрава вылечился от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вылечился от ковида. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Попов сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Накануне, 17 ноября, вышел на работу. Сегодня министр принимает участие в заседании правительства Алтайского края.
О том, что Попов заразился коронавирусом, стало известно 2 ноября. До этого у министра наблюдались признаки ОРВИ, поэтому он сдал тест и ушел на удаленный режим работы. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях.
Как уже писал amic.ru, накануне, 17 ноября, выяснилось, что мэр Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом.
Комментарии
Сейчас попрем с новыми силами
Как простым смертным сдать тест, если его не берут??
Никак. Сдох Никодим и фиг с ним.
Привет от красноярскихруководителей.
Блин... Вылечился... Снова пандемия коту под хвост...
А где поздравления?! черствый злобный люд
Лежал в Вип палате гб 5 , а не дома, даже тут обман.
А чё молчат, что начали отжимать крупнейшую в крае мед клинику после успешных с её стороны судов против страховых компаний?
Лежал в Вип палате гб 5
точно в 5?
Ну и как это возможно? Нормальные люди две недели болеют, потом ходить заново учишся, дышать - еще две недели! А небожители у нас прям и не болеют вообще, или там лечение другое?
А небожители у нас прям и не болеют вообще, или там лечение другое?
Там болезнь другая))) Пронесло с очередным скандалом - вот сразу и вылечился.
Комиссия из моськи приезжала, вот и закоронавирусел от греха подальше
А небожители у нас прям и не болеют вообще, или там лечение другое?
Своевременно оказанная помощь, в большинстве случаев, залог успеха.
"что мэр Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом." Министр здравохаранения говорит, НЕТ ЛЮДЕЙ ПОВТОРНО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНОВИРУСОМ. Либо это не короновирус, либо второе.