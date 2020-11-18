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Новости

Глава алтайского Минздрава вылечился от коронавируса

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов вышел на работу
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вылечился от ковида. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Попов сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Накануне, 17 ноября, вышел на работу. Сегодня министр принимает участие в заседании правительства Алтайского края.

О том, что Попов заразился коронавирусом, стало известно 2 ноября. До этого у министра наблюдались признаки ОРВИ, поэтому он сдал тест и ушел на удаленный режим работы. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях.

Как уже писал amic.ru, накануне, 17 ноября, выяснилось, что мэр Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.11.2020 11:58
Попрем

Сейчас попрем с новыми силами

18.11.2020 12:03
Гость

Как простым смертным сдать тест, если его не берут??

18.11.2020 12:06
- гость -

Никак. Сдох Никодим и фиг с ним.
Привет от красноярскихруководителей.

18.11.2020 12:06
- гость -

Блин... Вылечился... Снова пандемия коту под хвост...

18.11.2020 12:09
- гость -

А где поздравления?! черствый злобный люд

18.11.2020 12:25
- гость -

Лежал в Вип палате гб 5 , а не дома, даже тут обман.

18.11.2020 12:42
- гость -

А чё молчат, что начали отжимать крупнейшую в крае мед клинику после успешных с её стороны судов против страховых компаний?

18.11.2020 12:50
- гость -

Лежал в Вип палате гб 5

точно в 5?

18.11.2020 12:51
гость

Ну и как это возможно? Нормальные люди две недели болеют, потом ходить заново учишся, дышать - еще две недели! А небожители у нас прям и не болеют вообще, или там лечение другое?

18.11.2020 12:54
- гость -

А небожители у нас прям и не болеют вообще, или там лечение другое?

Там болезнь другая))) Пронесло с очередным скандалом - вот сразу и вылечился.

18.11.2020 12:54
гость

Комиссия из моськи приезжала, вот и закоронавирусел от греха подальше

18.11.2020 13:02
- гость -

А небожители у нас прям и не болеют вообще, или там лечение другое?

Своевременно оказанная помощь, в большинстве случаев, залог успеха.

18.11.2020 13:55
bservice

"что мэр Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом." Министр здравохаранения говорит, НЕТ ЛЮДЕЙ ПОВТОРНО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНОВИРУСОМ. Либо это не короновирус, либо второе.

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