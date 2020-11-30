В 2021 году в Барнауле начнут возводить сразу нескольких крупных жилых комплексов. Застройщики выбираются из "ямы", в которой оказались после введения системы эскроу-счетов. Эксперты говорят: девелоперам потребовался год, чтобы адаптироваться к взаимодействию с банками, но теперь компании "рванули". Amic.ru поговорил с застройщиками и узнал, что подтолкнуло их к активной работе и когда на рынок города выйдут новые инвесторы.

"Пинок" для работы

Строительный рынок Барнаула в начале 2020 года столкнулся с проблемами: с января по июнь в городе было выдано всего три разрешения на строительство многоквартирных домов (ул. Монтажников, 4; ул. Власихинская, 65, ЖК "Мичурин Парк"; Павловский тракт, 168, ЖК "Лапландия"). Летом на круглом столе, посвященном развитию отрасли, эксперты объясняли: застройщики не спешат осваивать новые площадки из-за новой схемы работы на рынке. Аналитики прогнозировали, что такая тенденция может привести к провалу на рынке в ближайшие годы.

В 2017 году застройщиками края получено 28 разрешений на строительство, в 2018 году – 61, в первом полугодии 2019 года – 12, во втором – 14. В 2020 году пока почти по нулям. Сейчас компании достраивают объекты, разрешения на которые получены до 1 июля 2019 года. А что дальше? Что будет в 2022-м и 2023-м?" – задавался вопросом председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Однако уже начиная с июля компании "зашевелились". По информации комитета по архитектуры города, с конца июня до середины ноября было выдано сразу 13 разрешений на строительство. Часть из них компании уже запустили в работу, и уже до конца этого года квартиры "выйдут" на рынок. Эксперты объясняют активизацию девелоперов тем, что они "созрели" к работе в новых условиях.

"Скачок во втором полугодии произошел из-за того, что строительные компании приспосабливаются к работе по эскроу-счетам*. Но приспосабливаются далеко не все, поэтому мы видим провал по сравнению с прошлыми годами. Но по мере налаживания взаимоотношений с банками, принятия и внедрения их строительных регламентов, компании будут выравниваться в количестве выданных разрешений на строительство и достигнут показателей прошлых лет", – уверен эксперт строительного рынка Сергей Фефелов.

"План "натянем"

Девелоперы считают, что большую роль в активизации строительного комплекса во втором полугодии оказала льготная ипотека. Госпрограмму ввели в апреле 2020 года, чтобы поддержать российские компании во время пандемии коронавируса. Но, как признают эксперты, никто не ожидал, что она приведет к такому ажиотажу: покупатели раскупили все имеющиеся на рынке новостроек квартиры.

"Спрос на ипотеку высокий, люди берут деньги с депозитов, достают накопления, чтобы использовать их в качестве первоначального взноса. Ажиотаж на "первичке" дает развитие и вторичному рынку: горожане покупают квартиры, а потом продают свое старое жилье", – в сентябре рассказывала председатель комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере Марина Ракина во время круглого стола, посвященного ипотечным сделкам в регионе.

Застройщики, увидев повышенный спрос на квартиры и стремительно растущие цены, начали готовить новые проекты. Даже несмотря на свой страх перед проектным финансированием.

"Самая главная позитивная тенденция в том, что сделали хорошую ипотеку. В результате, невзирая ни на что, потребность в новых квартирах на рынке не только не просела, но и выросла. По некоторым сегментам квартир был даже кратковременный дефицит. Льготная программа – это самый большой стимул для застройщиков", – отмечает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Теперь эксперты уверены, что благодаря такому стимулу и полученным разрешениям на строительство, компании смогут выполнить краевой план по вводу жилья. Весной правительство края обязало девелоперов к концу 2020 года в Барнауле построить 530 тыс. квадратных метров жилья (многоквартирные дома и частные).

"Явно план "натянем", он просчитывался властями. Месяц впереди, постепенно чиновники начнут собирать информацию от всех застройщиков. Скоро мы узнаем о показателях", – уверен Александр Мишустин.

Потерь не избежать

В 2021 году на рынке Барнаула будут не только новые проекты, но и новые застройщики, прогнозируют эксперты. Но не избежать и потерь: с рынка продолжат уходить мелкие фирмы.

В 2019 году в Барнауле закрылись ГраНИД", "Алтайэнергожилстрой", "АлтайСпецСтрой, "Алтайстрой". В 2020 году заявила о прекращении работы компания "Лира". В 2021 году, по информации источников amic.ru, рынок покинут минимум два застройщика.

"Небольшие компании с рынка уйдут. Если их проекты были начаты без участия банка (по долевому строительству, – прим. ред.), есть риски появления и новых проблемных домов. Но мы думаем, этого все-таки удастся избежать", – отмечает Вячеслав Ширшов.

С ним согласен и Сергей Фефелов. Однако он считает, что рынок потери мелких фирм не заметит: выбывших игроков заменят другие.

"Адаптация к проектному финансированию у всех проходит по-разному. Кто-то уходит с рынка, но появляются и совсем новые игроки, которые никогда раньше не работали в этой отрасли. Но они для себя поняли, что это нормальная схема работы, заходят в освободившиеся ниши, планы у них далеко идущие, но выйдут на рынок они через год. "Старичков" не пододвинут: у них своя ниша", – говорит эксперт.

Какие ЖК будут строить в 2021 году в Барнауле?

ЖК "Лапландия"

В следующем году компания "Союз" продолжит работу в квартале 2038: в октябре 2020-го она получила еще два разрешения на строительство. Дома появятся на ул. Солнечная Поляна, 85, Павловский тракт, 172. В этом же квартале компания будет возводить торговый центр и детский сад.

ЖК "Пломбир"

"Жилищная инициатива" Юрия Гатилова в конце июня получила разрешение на строительство первого дома (ул. Энтузиастов, 65) в ЖК. В июле ей одобрили возведение еще двух объектов. Они будут находиться на ул. Энтузиастов, 59, и ул. Энтузиастов, 63. Также "Жилищная инициатива" планирует в 2021 году начать возведение многоэтажки на ул. Сергея Семенова, 16.

ЖК на ул. Нагорной

В сентябре этого года разрешение на строительство дома в этом микрорайоне получила компания "Домстрой" (дом на ул. 6-й Нагорной, 156г/6), а в октябре – "Барнаулкапстрой" (ул. 6-я Нагорная, 15г/2). Однако работать на площадке дома № 15г/2 будет компания "Строительная перспектива", которому "Барнаулкапстрой" продал проект.

ЖК "Озон"

В сентябре 2020 года мэрия одобрила возведение жилого комплекса на проезде Северном Власихинском, 131. В октябре представитель застройщика (на площадке на условиях подряда работает "Вотэтодом", но заказчиком выступает физлицо) пояснил корреспонденту amic.ru: осенью начаты подготовительные работы по строительству первого дома. Остальные два выйду на рынок в 2021 году.

ЖК "Ютссон"

Также в следующем году новые дома появятся в квартале на ул. Пролетарской, 151. Работой на этой площадке занимается "АдалинСтрой". В августе компания начала возводить первый дом, а всего их запланировано три.

ЖК "Матрешки"

В конце ноября разрешение на строительство дома получила компания "ВИРА-Строй". Девелопер уже построил четыре многоэтажки в микрорайоне "Матрешки", еще две – возводит сейчас. Седьмой дом ЖК появится по адресу: проезд Северный Власихинский, 98.

*С 1 июля 2019 года все застройщики России перешли на новую модель работы – проектное финансирование. Теперь девелоперы используют для строительства объектов собственные или кредитные средства. Деньги дольщиков хранятся на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках. Застройщик не может их получить, пока не сдаст дом. Схема поэтапного раскрытия предполагает частичное перечисление средств компании по мере завершения определенных этапов строительства жилого дома.