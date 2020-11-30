В 2021 году в Барнауле начнут возводить сразу нескольких крупных жилых комплексов. Застройщики выбираются из "ямы", в которой оказались после введения системы эскроу-счетов. Эксперты говорят: девелоперам потребовался год, чтобы адаптироваться к взаимодействию с банками, но теперь компании "рванули". Amic.ru поговорил с застройщиками и узнал, что подтолкнуло их к активной работе и когда на рынок города выйдут новые инвесторы.
"Пинок" для работы
Строительный рынок Барнаула в начале 2020 года столкнулся с проблемами: с января по июнь в городе было выдано всего три разрешения на строительство многоквартирных домов (ул. Монтажников, 4; ул. Власихинская, 65, ЖК "Мичурин Парк"; Павловский тракт, 168, ЖК "Лапландия"). Летом на круглом столе, посвященном развитию отрасли, эксперты объясняли: застройщики не спешат осваивать новые площадки из-за новой схемы работы на рынке. Аналитики прогнозировали, что такая тенденция может привести к провалу на рынке в ближайшие годы.
В 2017 году застройщиками края получено 28 разрешений на строительство, в 2018 году – 61, в первом полугодии 2019 года – 12, во втором – 14. В 2020 году пока почти по нулям. Сейчас компании достраивают объекты, разрешения на которые получены до 1 июля 2019 года. А что дальше? Что будет в 2022-м и 2023-м?" – задавался вопросом председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
Однако уже начиная с июля компании "зашевелились". По информации комитета по архитектуры города, с конца июня до середины ноября было выдано сразу 13 разрешений на строительство. Часть из них компании уже запустили в работу, и уже до конца этого года квартиры "выйдут" на рынок. Эксперты объясняют активизацию девелоперов тем, что они "созрели" к работе в новых условиях.
"Скачок во втором полугодии произошел из-за того, что строительные компании приспосабливаются к работе по эскроу-счетам*. Но приспосабливаются далеко не все, поэтому мы видим провал по сравнению с прошлыми годами. Но по мере налаживания взаимоотношений с банками, принятия и внедрения их строительных регламентов, компании будут выравниваться в количестве выданных разрешений на строительство и достигнут показателей прошлых лет", – уверен эксперт строительного рынка Сергей Фефелов.
"План "натянем"
Девелоперы считают, что большую роль в активизации строительного комплекса во втором полугодии оказала льготная ипотека. Госпрограмму ввели в апреле 2020 года, чтобы поддержать российские компании во время пандемии коронавируса. Но, как признают эксперты, никто не ожидал, что она приведет к такому ажиотажу: покупатели раскупили все имеющиеся на рынке новостроек квартиры.
"Спрос на ипотеку высокий, люди берут деньги с депозитов, достают накопления, чтобы использовать их в качестве первоначального взноса. Ажиотаж на "первичке" дает развитие и вторичному рынку: горожане покупают квартиры, а потом продают свое старое жилье", – в сентябре рассказывала председатель комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере Марина Ракина во время круглого стола, посвященного ипотечным сделкам в регионе.
Застройщики, увидев повышенный спрос на квартиры и стремительно растущие цены, начали готовить новые проекты. Даже несмотря на свой страх перед проектным финансированием.
"Самая главная позитивная тенденция в том, что сделали хорошую ипотеку. В результате, невзирая ни на что, потребность в новых квартирах на рынке не только не просела, но и выросла. По некоторым сегментам квартир был даже кратковременный дефицит. Льготная программа – это самый большой стимул для застройщиков", – отмечает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.
Теперь эксперты уверены, что благодаря такому стимулу и полученным разрешениям на строительство, компании смогут выполнить краевой план по вводу жилья. Весной правительство края обязало девелоперов к концу 2020 года в Барнауле построить 530 тыс. квадратных метров жилья (многоквартирные дома и частные).
"Явно план "натянем", он просчитывался властями. Месяц впереди, постепенно чиновники начнут собирать информацию от всех застройщиков. Скоро мы узнаем о показателях", – уверен Александр Мишустин.
Потерь не избежать
В 2021 году на рынке Барнаула будут не только новые проекты, но и новые застройщики, прогнозируют эксперты. Но не избежать и потерь: с рынка продолжат уходить мелкие фирмы.
В 2019 году в Барнауле закрылись ГраНИД", "Алтайэнергожилстрой", "АлтайСпецСтрой, "Алтайстрой". В 2020 году заявила о прекращении работы компания "Лира". В 2021 году, по информации источников amic.ru, рынок покинут минимум два застройщика.
"Небольшие компании с рынка уйдут. Если их проекты были начаты без участия банка (по долевому строительству, – прим. ред.), есть риски появления и новых проблемных домов. Но мы думаем, этого все-таки удастся избежать", – отмечает Вячеслав Ширшов.
С ним согласен и Сергей Фефелов. Однако он считает, что рынок потери мелких фирм не заметит: выбывших игроков заменят другие.
"Адаптация к проектному финансированию у всех проходит по-разному. Кто-то уходит с рынка, но появляются и совсем новые игроки, которые никогда раньше не работали в этой отрасли. Но они для себя поняли, что это нормальная схема работы, заходят в освободившиеся ниши, планы у них далеко идущие, но выйдут на рынок они через год. "Старичков" не пододвинут: у них своя ниша", – говорит эксперт.
Какие ЖК будут строить в 2021 году в Барнауле?
ЖК "Лапландия"
В следующем году компания "Союз" продолжит работу в квартале 2038: в октябре 2020-го она получила еще два разрешения на строительство. Дома появятся на ул. Солнечная Поляна, 85, Павловский тракт, 172. В этом же квартале компания будет возводить торговый центр и детский сад.
ЖК "Пломбир"
"Жилищная инициатива" Юрия Гатилова в конце июня получила разрешение на строительство первого дома (ул. Энтузиастов, 65) в ЖК. В июле ей одобрили возведение еще двух объектов. Они будут находиться на ул. Энтузиастов, 59, и ул. Энтузиастов, 63. Также "Жилищная инициатива" планирует в 2021 году начать возведение многоэтажки на ул. Сергея Семенова, 16.
ЖК на ул. Нагорной
В сентябре этого года разрешение на строительство дома в этом микрорайоне получила компания "Домстрой" (дом на ул. 6-й Нагорной, 156г/6), а в октябре – "Барнаулкапстрой" (ул. 6-я Нагорная, 15г/2). Однако работать на площадке дома № 15г/2 будет компания "Строительная перспектива", которому "Барнаулкапстрой" продал проект.
ЖК "Озон"
В сентябре 2020 года мэрия одобрила возведение жилого комплекса на проезде Северном Власихинском, 131. В октябре представитель застройщика (на площадке на условиях подряда работает "Вотэтодом", но заказчиком выступает физлицо) пояснил корреспонденту amic.ru: осенью начаты подготовительные работы по строительству первого дома. Остальные два выйду на рынок в 2021 году.
ЖК "Ютссон"
Также в следующем году новые дома появятся в квартале на ул. Пролетарской, 151. Работой на этой площадке занимается "АдалинСтрой". В августе компания начала возводить первый дом, а всего их запланировано три.
ЖК "Матрешки"
В конце ноября разрешение на строительство дома получила компания "ВИРА-Строй". Девелопер уже построил четыре многоэтажки в микрорайоне "Матрешки", еще две – возводит сейчас. Седьмой дом ЖК появится по адресу: проезд Северный Власихинский, 98.
*С 1 июля 2019 года все застройщики России перешли на новую модель работы – проектное финансирование. Теперь девелоперы используют для строительства объектов собственные или кредитные средства. Деньги дольщиков хранятся на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках. Застройщик не может их получить, пока не сдаст дом. Схема поэтапного раскрытия предполагает частичное перечисление средств компании по мере завершения определенных этапов строительства жилого дома.
Комментарии
Ага, дело за малым, начать строить современное удобное жильё а не лепить 17-25 этажные скворечники с пустырями забитыми машинами вокруг них.
... и запретить строить гетто, где в доме по 500 квартир-студий. Где меняется контингент на 30% за три месяца, где проходной двор из снимающих квартиры. Где пьянки, наркотики и драки. Очень интересно как будут потом расселять такие муравейники. Есть подозрегие, что они не простоят легко по 50 лет как хрущевки
30.11.2020 09:16
- гость -
Всё это будут сносить менее чем через 50 лет и не по причине износа а из-за проблем которые этот "жилой фонд" будет доставлять в социальном плане городу. Просто сейчас мозг чиновника думает только о количестве квадратов за которые он должен отчитаться, а не о том что это за квадраты. Палочная система на всех уровнях, начиная от полиции и заканчивая жилищными вопросами.
Ну и сленг...рванули.. пинок.. ниже плинтуса совсем упали
Задрали цены на жильё будто в Краснодаре живем. Сговор риэлтеров какой о.