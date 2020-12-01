В Алтайском крае предложили сделать 31 декабря выходным днем

Глава алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн обратился к Виктору Томенко с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Об этом рассказали на странице отделения партии в соцсети "ВКонтакте".

"Просим Вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 31 декабря в 2020 году выпадает на четверг и ввести выходной на федеральном уровне не получается. Поэтому депутаты обращаются к региональным властям.

В партии считают, что перенос рабочего дня позволит населению рационально использовать рабочее время.

Ранее amic.ru писал о том, почему 31 декабря в 2020 году не будет выходным.