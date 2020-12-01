В Алтайском крае предложили сделать 31 декабря выходным днем

Глава алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн обратился к Виктору Томенко с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Об этом рассказали на странице отделения партии в соцсети "ВКонтакте".
"Просим Вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день", – сказано в сообщении.
Отмечается, что 31 декабря в 2020 году выпадает на четверг и ввести выходной на федеральном уровне не получается. Поэтому депутаты обращаются к региональным властям.
В партии считают, что перенос рабочего дня позволит населению рационально использовать рабочее время.
Ранее amic.ru писал о том, почему 31 декабря в 2020 году не будет выходным.
Комментарии
А чтобы подготовиться к 31, надо сделать выходным 30 декабря...
урааааааааааааааааа
не примут, не сделают, балаболки
Приближается год Быка, а Крыса всех достала...Чего же теперь ждать от года Быка?
Один испанец пригласил в гости друга из другой страны и повел его смотреть корриду. После корриды идут они в ресторанчик, что стоит в двух шагах от амфитеатра, и испанец говорит своему иностранному другу:
- Сейчас мы закажем деликатес - яйца быка, только что убитого на корриде.
И кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды для меня и моего друга!
Через какое-то время официант приносит две тарелки, на каждой лежат здоровенные хорошо прожаренные яйца. Иностранец попробовал - понравилось.
Через две недели иностранец снова пошел на корриду, только уже один, без испанца. После корриды заходит в тот же ресторанчик и кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды!
Через какое-то время официант приносит тарелку, на которой лежат два малюсеньких яичка. Иностранец начинает возмущаться:
- Что вы мне такое принесли?! Неделю назад мы с другом здесь заказывали яйца с корриды, нам совсем другие приносили!
Официант невозмутимо отвечает:
- Видите ли, сеньор, это действительно яйца с корриды. Просто матадор не всегда побеждает.
Чтоб можно было начать пить с утра 31го.
Зачем?
Мы такие богатые чтобы, позволить себе не работать?
Лодыри всегда будут рады.
А кая разница на какой день день выпадает 31 декабря? Первое 1 января в любом случае выходной! Что там у Федералов не срослось?)))
Чтоб можно было начать пить с утра 31го.
Вот вам всё пить! А нам, женщинам, хозяйкам, придя с работы без рук, без ног иногда, праздничный стол приготовить на всю семью, а иногда и на гостей!
1.12.2020 10:23
Хозяйка
жрать меньше надо!
Они не могут жрать не меньше))))
жрать меньше надо!
Это ты жене скажи! Уж тогда новогоднего стола, как своих ушей, не увидишь!
Люблю покушать что в этом плохого?
Странные людишки, умататься 2 дня у плиты что бы просто поесть.
1.12.2020 10:59
- гость -
Странные людишки
У каждого свое счастье.
Кому то оливье на новый год душу греет больше чем зряплата в 500 тыров на зрелище для лохов.
У каждого свое счастье.
Ныть, что я бедная упахиваюсь 30-31 что бы приготовить НГ стол?, мазахисты.
А нам, женщинам, хозяйкам, придя с работы без рук, без ног иногда.
Это 31-го то без рук без ног? Да никто толком не работает 31-го.
У нормальной женщины и хозяйки есть помощники которые без просу берут и помогают с праздником.
1.12.2020 10:44
Гы
Твоей? Запросто. А моя со мной солидарна. На НГ готовим пару салатов, пару видов бутеров и одно горячее блюдо. К 9 вечера уже все готово. И потом до рождества вся эта наготовка не тухнет в холодильнике.
я бедная упахиваюсь 30-31 что бы приготовить НГ стол?, мазахисты.
А вы перед НГ генеральную уборку не делаете? И ёлку не ставите? И к вам дети с супругами и внуками семьями не приходят поздравить? И гостинчики, подарки им не готовите... А мне вас жаль.
1.12.2020 11:42
Хозяйка
А вы елку 31-го ставите? Тяжелый случай!
А вы перед НГ генеральную уборку не делаете?
Прямо 31 числа делаешь? Придя домой без рук и ног?
А те кто приходит в гости, пусть с собой жрачку несут, а то понавыращивают любителей халявы и тянут их на горбу всю жизнь.
Хозяйка
Ну раньше ноги протянешь, паши дальше.