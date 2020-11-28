Будет ли 31 декабря 2020 выходным днем?

Сделать 31 декабря постоянным выходным мечтают многие россияне. Это решение позволит спокойно подготовиться к празднованию Нового года. К тому же полноценного рабочего дня из 31 декабря все равно не получается: все сводится к поздравлениям коллег и партнеров с грядущим праздником. В Госдуму внесли очередной законопроект с предложением сделать последний день года выходным. Рассказываем, какое решение приняли депутаты, и будем ли мы отдыхать 31 декабря 2020 года.
Его не приняли.
Авторы законопроекта депутаты ЛДПР предлагали такой вариант: правительство РФ переносит выходные так, чтобы 31 декабря становилось нерабочим, но общее количество нерабочих праздничных дней в году сохранялось в том же объеме. Проще говоря, предложили где-то сократить количество выходных, чтобы увеличить новогодние каникулы. Но 26 ноября 2020 Госдума на пленарном заседании отклонила этот законопроект, пишет ТАСС.
К сожалению, такое невозможно.
В Минтруде напомнили, что по Трудовому кодексу продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Как минимум столько времени должно пройти от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня.
А если перенести выходной, к примеру, на 26 декабря, субботу, то получится, что люди отдохнут перед началом следующей рабочей недели только один день. И это будет нарушением.
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