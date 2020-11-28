Будет ли 31 декабря 2020 выходным днем?

А нельзя перенести рабочий день 31 декабря на предшествующий выходной?

К сожалению, такое невозможно.

В Минтруде напомнили, что по Трудовому кодексу продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Как минимум столько времени должно пройти от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня.

А если перенести выходной, к примеру, на 26 декабря, субботу, то получится, что люди отдохнут перед началом следующей рабочей недели только один день. И это будет нарушением.