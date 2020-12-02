Переплатили, но не жалеют. "Строительная перспектива" купила землю на Южном для нового ЖК

Компания "Строительная перспектива", принадлежащая бизнесмену Андрею Комякову, стала победителем аукциона по продаже земли в поселке Южном. Застройщик предложил за лот почти в пять раз больше, чем просил краевой Фонд имущества. На участке предприниматель планирует построить высотку с коммерческими помещениями. Но сначала ему нужно "выселить" с земли бывших арендаторов.

Переплатили, но не жалеют

Площадка в поселке Южном (на ул. Чайковского, 35) заинтересовала сразу нескольких застройщиков города. На торгах, которые прошли 1 декабря 2020 года, участвовали "Серебряный бор" (входит в группу компаний "Строительная перспектива"), "Алгоритм-Дом" (компания "Алгоритм"), а также компания "Доверие" (застройщик "ПакПластика").

Начальная цена участка, за которую Крайимущество рассчитывало его продать, была 8,5 млн рублей. Однако компания Андрея Комякова предложила 40 млн рублей и выиграла торги. Предприниматель сообщил amic.ru, что сейчас происходит "осмысление этой покупки". Сам же поселок Южный для компании – площадка не новая: застройщик несколько лет назад уже возвел ЖК "Кубанский", состоящий из трех многоквартирных домов.

"Жилье тут (на ул. Чайковского, 35, – прим. ред.) можно построить эконом-класса. Место хорошее, центральное, но меня больше волнуют нежилые помещения на этом участке, нежели квартиры. То есть не сам многоэтажный дом, а встроенно-пристроенные помещения в нем, это объекты для инвестирования", – рассказывает предприниматель.

Комяков говорит, что переплатил за участок в два раза. Но компания считает землю перспективной, поэтому и билась до победного.

"Стоимость завышена, рыночная была бы 20-25 млн. Но у нас был опыт, когда мы выиграли земельный участок на Малаховском кольце также из-за коммерческих помещений. (​Ул. Малахова, 79 /​ Антона Петрова, 219, где построен ЖК "Огни", – прим. ред.) Все у виска крутили, но ничего, все получилось, все прошло нормально. Конечно, сейчас риски большие, например, падение цены. Но надежда есть, что получится не в убыток сработать", – отмечает предприниматель.

Участок с "прицепом"

Землю, на которой "Строительная перспектива" планирует возвести многоквартирный дом, сейчас занимают несколько строений: ТЦ "Юбилейный", "Союзпечать", а также павильоны по продаже фастфуда, молочных продуктов, выпечки.

В аукционной документации сказано, что администрация Центрального района предоставила предпринимателям в аренду земельные участки для размещения этих объектов, но сейчас через суд добивается их сноса. Дело в том, что в условиях договора указано: предприниматели должны их убрать по первому требованию чиновников. Однако и торговый центр, и остальные киоски до сих пор работают, это amic.ru подтвердили арендаторы "Юбилейного".

Еще по одному объекту – киоску компании "Русский холод" – администрация Центрального района уже добилась демонтажа. Правда, суд по этому делу состоялся в середине сентября, однако до сих пор киоск не снесен. Однако "Строительная перспектива" (да и все остальные компании, участвовавшие в аукционе) уверена, что власти все-таки "очистят" землю от экс-арендаторов.

"Администрация сейчас – в судах, нам сильно торопиться некуда, мы участок обнесем трехметровым забором. Арендаторы игнорируют условие договоров, видимо, хотят и получат суды", – говорит Андрей Комяков.

Что возводит "Строительная перспектива"?

Компания "Строительная перспектива" сейчас возводит несколько крупных ЖК: "Солар" (ул. Песчаная, 171) "Молодежный" (ул. Партизанская, 199), "Галактика" (ул. Циолковского, 124. Также девелопер работает на площадках, которые планировала осваивать компания "Барнаулкапстрой" (БКС).

Весной 2020 года "Строительная перспектива" помогла БКС завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей. В счет долга компания Андрея Комякова забрала участок на ул. ул. Советской Армии, 75. Здесь девелопер планирует возвести ЖК с двумя корпусами по 10 и 18 этажей. Проект уже оценили архитекторы градостроительного совета и рекомендовали его доработать. После одобрения проекта инвестор рассчитывает получить разрешение на строительство и начать работы.

В ноябре стало известно, что "Барнаулкапстрой" продал Андрею Комякову и недострой на ул. 6-й Нагорной, 15г/2. Сейчас "Строительная перспектива" переоформляет площадку.