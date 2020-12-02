Среда, 2 Декабрь, 10:00

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,32
€ 91,31
-14°


2322056 +0
Обь
55см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Переплатили, но не жалеют. "Строительная перспектива" купила землю на Южном для нового ЖК

, ИА "Амител"
Квартиры в этом жилом комплексе будут эконом-класса
Строительство дома / Фото: amic.ru

Строительство дома / Фото: amic.ru

Компания "Строительная перспектива", принадлежащая бизнесмену Андрею Комякову, стала победителем аукциона по продаже земли в поселке Южном. Застройщик предложил за лот почти в пять раз больше, чем просил краевой Фонд имущества. На участке предприниматель планирует построить высотку с коммерческими помещениями. Но сначала ему нужно "выселить" с земли бывших арендаторов.

Переплатили, но не жалеют

Площадка в поселке Южном (на ул. Чайковского, 35) заинтересовала сразу нескольких застройщиков города. На торгах, которые прошли 1 декабря 2020 года, участвовали "Серебряный бор" (входит в группу компаний "Строительная перспектива"), "Алгоритм-Дом" (компания "Алгоритм"), а также компания "Доверие" (застройщик "ПакПластика").

Начальная цена участка, за которую Крайимущество рассчитывало его продать, была 8,5 млн рублей. Однако компания Андрея Комякова предложила 40 млн рублей и выиграла торги. Предприниматель сообщил amic.ru, что сейчас происходит "осмысление этой покупки". Сам же поселок Южный для компании – площадка не новая: застройщик несколько лет назад уже возвел ЖК "Кубанский", состоящий из трех многоквартирных домов.

"Жилье тут (на ул. Чайковского, 35, – прим. ред.) можно построить эконом-класса. Место хорошее, центральное, но меня больше волнуют нежилые помещения на этом участке, нежели квартиры. То есть не сам многоэтажный дом, а встроенно-пристроенные помещения в нем, это объекты для инвестирования", – рассказывает предприниматель.

Комяков говорит, что переплатил за участок в два раза. Но компания считает землю перспективной, поэтому и билась до победного.

 "Стоимость завышена, рыночная была бы 20-25 млн. Но у нас был опыт, когда мы выиграли земельный участок на Малаховском кольце также из-за коммерческих помещений. (​Ул. Малахова, 79 /​ Антона Петрова, 219, где построен ЖК "Огни", – прим. ред.) Все у виска крутили, но ничего, все получилось, все прошло нормально. Конечно, сейчас риски большие, например, падение цены. Но надежда есть, что получится не в убыток сработать", – отмечает предприниматель.  

Участок с "прицепом"

Землю, на которой "Строительная перспектива" планирует возвести многоквартирный дом, сейчас занимают несколько строений: ТЦ "Юбилейный", "Союзпечать", а также павильоны по продаже фастфуда, молочных продуктов, выпечки.

В аукционной документации сказано, что администрация Центрального района предоставила предпринимателям в аренду земельные участки для размещения этих объектов, но сейчас через суд добивается их сноса. Дело в том, что в условиях договора указано: предприниматели должны их убрать по первому требованию чиновников. Однако и торговый центр, и остальные киоски до сих пор работают, это amic.ru подтвердили арендаторы "Юбилейного".

Еще по одному объекту – киоску компании "Русский холод" – администрация Центрального района уже добилась демонтажа. Правда, суд по этому делу состоялся в середине сентября, однако до сих пор киоск не снесен. Однако "Строительная перспектива" (да и все остальные компании, участвовавшие в аукционе) уверена, что власти все-таки "очистят" землю от экс-арендаторов.

"Администрация сейчас – в судах, нам сильно торопиться некуда, мы участок обнесем трехметровым забором. Арендаторы игнорируют условие договоров, видимо, хотят и получат суды", – говорит Андрей Комяков.

Что возводит "Строительная перспектива"?

Компания "Строительная перспектива" сейчас возводит несколько крупных ЖК: "Солар" (ул. Песчаная, 171) "Молодежный" (ул. Партизанская, 199), "Галактика" (ул. Циолковского, 124. Также девелопер работает на площадках, которые планировала осваивать компания "Барнаулкапстрой" (БКС).

Весной 2020 года "Строительная перспектива" помогла БКС завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей. В счет долга компания Андрея Комякова забрала участок на ул. ул. Советской Армии, 75. Здесь девелопер планирует возвести ЖК с двумя корпусами по 10 и 18 этажей. Проект уже оценили архитекторы градостроительного совета и рекомендовали его доработать. После одобрения проекта инвестор рассчитывает получить разрешение на строительство и начать работы.

В ноябре стало известно, что "Барнаулкапстрой" продал Андрею Комякову и недострой на ул. 6-й Нагорной, 15г/2. Сейчас "Строительная перспектива" переоформляет площадку. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.12.2020 09:20
777

Андрей Комяков хоть и вышел из фармацевтов, но в строительном бизнесе разобрался неплохо, строит быстро, но дома архитектурно простенькие. Пустырь возле Марии-ра на Южном давно уже всем мозолит глаз, его уже раз огораживали забором, но что-то не сраслось. Хотелось бы пожелать компании " Строительная перспектива " построить в этом месте красивый дом, хотя понятно чтобы отбить лишние 20 лямов придется строить муравейник, а жаль.

2.12.2020 09:28
Панночка

ыых, вот это пробка будет там же выехжает на чайковского половина квартала

2.12.2020 09:32
- гость -

Комяков строит качественное жилье . На порядок качественнее конкурентов. В вышел он не совсем из фармацевтов. Он по образованию стоматолог. Но по сути прекрасный предприниматель.

2.12.2020 09:45
Хи-хи

Не стоматолог а зуботехник!!! Знатоки)))

2.12.2020 09:51
- гость -

Там хозяин Юбилейного, криминальный персонаж из 90-х, у застройщика могут быть проблемы...

2.12.2020 09:56
Павел

Молодец , что скажешь .

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
09:55
Банк России анонсировал создание цифрового рубля 0
09:43
Хулиганы срывают рекламные баннеры с остановки в Бийске 0
09:31
Синоптики рассказали, когда рассеется смог над Барнаулом 2
09:10
Преждевременное старение назвали последствием коронавируса 0
08:49
Автомобиль такси протаранил бензовоз в Барнауле 4
08:32
В Барнауле и Бийске вновь объявили режим "черного неба" 0
08:14
Бывший прокурор Барнаула возглавил областное ведомство в Нижнем Новгороде 3
08:03
Алтайские врачи восстановили подростку уретру из щеки и брюшной полости 1
07:48
Барнаульскую экс-участницу "Дома-2" развели на интимные видео и стали шантажировать 25
07:32
Сделают ли 31 декабря 2020 выходным днем в Алтайском крае? 1
07:17
"Ударит по кошельку": Франка призвали до конца пандемии не поднимать плату за проезд 4
07:01
Переплатили, но не жалеют. "Строительная перспектива" купила землю на Южном для нового ЖК 6
06:47
В России могут подешеветь ритуальные услуги 3
06:33
Где в Барнауле и за сколько покататься на лыжах этой зимой. Карта 3
06:18
Пограничники не пустили в Алтайский край автомобиль с ртутью 0
06:01
До -16 градусов похолодает в Алтайском крае 2 декабря 0
23:55
Такой день. Новые дорожные камеры в Барнауле и хакеры против алтайского правительства 1
23:23
Анна Попова заявила, что у России есть прототипы вакцины от ВИЧ 1
22:55
Глава алтайского Минтранса рассказал школьникам о правилах дорожного движения 1
22:19
Ефремова перевели из СИЗО в колонию под Белгородом 2
21:45
Двое человек погибли при наезде на пешеходов в немецком Трире 0
21:18
Заведующую складом продуктов барнаульского детсада будут судить за взятку 6
20:46
Каждый шестой россиянин не пользуется интернетом 1
20:20
Власти Алтайского края обсудили ремонт моста в Заринске 0
19:48
В России поймали самого разыскиваемого маньяка 2
19:17
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 247 0
18:38
Жительница Барнаула вместо одежды получила посылку с землей 3
18:06
МегаФон рядом с домом. SIM-карты оператора теперь можно купить в обычном магазине 0
17:53
Очевидцы увидели "собянинские" трамваи, которые везут в Алтайский край 8
17:40
В Новосибирске пациент ковидного госпиталя покончил с собой 0
17:27
"Газпром" вложит в газификацию Алтайского края 60 млрд рублей 6
17:15
Высказывания Навального проверяют на экстремизм 26
17:03
Учет в аршинах. Как изменились правила поверки счетчиков ЖКХ 3
16:54
Новые дорожные камеры установили на шести участках в Барнауле 25
16:42
В Камне-на-Оби подорожает проезд в общественном транспорте 3
16:28
Врач рассказал, как сохранить хорошую осанку при работе за компьютером 0
16:16
Более 31 млн рублей выделили на изготовление новогодних подарков для алтайских школьников 0
16:05
Частные клиники в Алтайском крае привлекают для помощи пожилым людям 0
15:52
Два трамвая столкнулись в Барнауле 8
15:39
Алтайскую продукцию похвалили в эфире Первого канала 4
15:25
В России зафиксировали рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки 0
15:14
Алтайская путешественница решила добраться на УАЗе до Владивостока 7
15:02
В алтайском Минздраве объяснили, почему из аптек пропали ртутные градусники 14
14:50
Хакеры атаковали правительство Алтайского края 2
14:36
Конец безвластия. Многострадальный Каменский район получил нового главу 2
14:29
Житель Алтайского края незаконно спилил пихты на 1,5 миллиона рублей 5
14:18
Алтайский край получил технический доступ к единому "ковидному" номеру 122 1
14:04
Барнаульский водитель едва не сбил ребенка, который вышел на дорогу перед машиной 17
13:54
Еще двух алтайских золотодобытчиков будут судить за незаконный оборот драгметаллов 3
13:42
Жители Алтайского края спасли лебедя-кликуна 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.