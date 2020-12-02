Барнаульский священник раскритиковал выставку орудий пыток инквизиции

Известный алтайский священнослужитель Александр Микушин обрушился с резкой критикой в адрес организаторов выставки орудий пыток инквизиции в барнаульском музее.
"Так называемые экспонаты предметами культуры не являются, – написал представитель РПЦ на своей странице в соцсети "ВКонтакте". – На мой взгляд, тут одно из двух: или у администрации музея не развит эстетический вкус и небольшой опыт восприятия искусства, или создатель выставки-балагана Пьер Луиджи Канови заинтересован в антихристианском хейтинге".
В частности, Микушин задался вопросом, как демонстрация предметов, которые призваны причинять боль и страдания, может отразиться на чувствительной детской психике.
Он подчеркнул, что не приемлет оправдания о том, что инквизиция и используемые ей орудия пыток – это часть истории.
"Во-первых, в учебниках есть только информация о таком явлении, как инквизиция. И учитель не приносит на урок истории орудия пыток, – аргументировал священник. – Во-вторых, вы же не поставите в музее газенваген. А ведь это тоже история".
Микушин выразил надежду на то, что в последующие годы подобного в краевой столице не повторится, назвав выставку "трешем" и "балаганом".
Ранее amic.ru писал, что Микушин благословил "раба Божьего" Илона Маска на успехи в ракетостроении. Священнослужитель заочно поздравил Маска с успешным завершением первого полета космического корабля Crew Dragon. А также отметил, что впервые за девять лет космонавты отправились в космос с расположенного в США космодрома и впервые в истории – на частной технике.
Комментарии
Это же была "святая инквизиция" Нельзя отказываться от своей истории. Мы ещё Коперника вспомним и церковную десятину:
Расчувствовался ! Нежные они ....
есть только информация о таком явлении, как инквизиция. И учитель не приносит на урок истории орудия пыток
Тут дело в плохом финансировании. Раньше на уроках физики учитель приносил всякие вольтметры и амперметры, а на уроках химии показывал опыты. Думаю и учитель истории с удовольствием бы продемонстрировал экспонаты если бы они были.
Кстати, в РПЦ носят и даже показывают кости умерших людей, как и менее безобидные экспонаты.
Часть истории , в истории христианства много мерзостей, как и в истории человечества, впрочем
а мощи как на детской психике сказываются?
Зачем озвучивать мнения городских сумасшедших ?
Кому он известный? Кучке необразованных людей?
p.s.Диплом не является показателем образованности, есть даже врачи , отрицающие эволюцию, хотя, эмбрионы на разных стадиях видели