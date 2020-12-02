Барнаульский священник раскритиковал выставку орудий пыток инквизиции

Известный алтайский священнослужитель Александр Микушин обрушился с резкой критикой в адрес организаторов выставки орудий пыток инквизиции в барнаульском музее.

"Так называемые экспонаты предметами культуры не являются, – написал представитель РПЦ на своей странице в соцсети "ВКонтакте". – На мой взгляд, тут одно из двух: или у администрации музея не развит эстетический вкус и небольшой опыт восприятия искусства, или создатель выставки-балагана Пьер Луиджи Канови заинтересован в антихристианском хейтинге".

В частности, Микушин задался вопросом, как демонстрация предметов, которые призваны причинять боль и страдания, может отразиться на чувствительной детской психике.

Он подчеркнул, что не приемлет оправдания о том, что инквизиция и используемые ей орудия пыток – это часть истории.

"Во-первых, в учебниках есть только информация о таком явлении, как инквизиция. И учитель не приносит на урок истории орудия пыток, – аргументировал священник. – Во-вторых, вы же не поставите в музее газенваген. А ведь это тоже история".

Микушин выразил надежду на то, что в последующие годы подобного в краевой столице не повторится, назвав выставку "трешем" и "балаганом".

Ранее amic.ru писал, что Микушин благословил "раба Божьего" Илона Маска на успехи в ракетостроении. Священнослужитель заочно поздравил Маска с успешным завершением первого полета космического корабля Crew Dragon. А также отметил, что впервые за девять лет космонавты отправились в космос с расположенного в США космодрома и впервые в истории – на частной технике.