Первый российский регион сделал 31 декабря выходным днем

Белгородская область – первый регион России, который объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

"Организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, на предприятиях. Предоставить работникам другой день отдыха – 31 декабря 2020 года", – сказано в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что глава алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн обратился к Виктору Томенко с предложением сделать 31 декабря выходным. Пока вопрос о том, будут ли жители Алтайского края отдыхать в последний день года, остается открытым.