Свыше 300 квартир для детей-сирот приобрели в Алтайском крае в 2020 году

В Алтайском крае с начала года заключили контракты на приобретение более 300 квартир для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Губернатором края принято решение при формировании бюджета текущего года и сейчас при формировании бюджета 2021-го постоянно увеличивать доли на эти затраты... Так, субъект уже осенью получил порядка 700 миллионов рублей. Мы в оперативном режиме пытаемся всю субсидию отработать", – заявил зампредседателя региона Виталий Снесарь.

В конце ноября глава алтайского СК Андрей Хвостов пообещал сиротам тщательно расследовать дела о халатности чиновников. Тогда отмечалось, что в очереди на жилье в крае стоят более пяти тысяч сирот, из них свыше 1300 имеют на руках судебные решения.

Напомним, что в октябре этого года СК возбудил уголовное дело из-за того, что в 2020 году на обеспечение квартирами оставшихся без попечения родителей детей выделили более 1,2 млрд рублей, однако на покупку жилья потратили только 49 млн.