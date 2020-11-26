Глава алтайского СК пообещал сиротам тщательно расследовать дела о халатности чиновников

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В СУ СКР по Алтайскому краю прошла встреча следователей и чиновников с сиротами, которые нуждаются в жилье. На мероприятии присутствовало руководство ведомства, а также зампредседателя регионального правительства Александр Климин, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, начальник Регионального жилищного управления Евгений Котугин, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко и другие представители власти.

Как отмечает пресс-служба СК, на данный момент в очереди на жилье в крае стоят более пяти тысяч сирот, из них свыше 1300 имеют на руках судебные решения. Подчеркивается, что проблема недофинансирования в прошлые годы повлекла за собой такое количество нуждающихся в квартирах. Кроме того, дотационный краевой бюджет, даже подкрепленный федеральным финансированием, не в силах купить большой объем квартир. Проблемы существуют и с самим жильем: на рынке попросту нет такого количества квартир, которые бы отвечали жестким требованиям, заложенным в законодательстве.

Чиновники заверили, что ведут переговоры с Союзом застройщиков края о предоставлении жилого фонда в строящихся домах. Руководитель Следственного управления Андрей Хвостов предложил сиротам по опыту ряда регионов страны создать общественную организацию, которая бы представляла их интересы на всех уровнях власти.

Также генерал-майор пообещал, что уголовные дела, возбужденные по халатности чиновников в сфере обеспечения сирот жильем, будут расследованы тщательно под его непосредственным контролем.

Напомним, что в октябре этого года СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников Регионального жилищного управления и регионального Минстроя. По данным ведомства, в 2020 году на обеспечение квартирами оставшихся без попечения родителей детей выделили более 1,2 млрд рублей, из которых на покупку жилья потратили только 49 млн.

Позднее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответило на запрос следственных органов. Как пояснили в Минстрое, в плановом порядке в 2020 году Алтайскому краю было выделено 512 млн рублей. На эти деньги планировалось приобрести не менее 369 квартир, на которые уже заключены контракты.

Еще 700 млн рублей регион дополнительно получил только в сентябре, а решение об этом приняли лишь в августе. С этим и связан тот факт, что из 757 квартир (нынешний целевой показатель) заключены контракты на поставку 281.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал своих подчиненных и чиновников из Алтайского края. Руководитель отметил, что это не деньги пришли в регион поздно, а ответственные за решение этого вопроса люди "некомпетентны, ленивы и равнодушны".