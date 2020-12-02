"Ударит по кошельку": Франка призвали до конца пандемии не поднимать плату за проезд

Главе города Барнаула Вячеславу Франку предложили отложить повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на время пандемии коронавируса. С такой инициативой выступило региональное отделение партии "За Правду". Председатель отделения Кирилл Конев опубликовал открытое письмо на имя главы краевой столицы.

О чем Вячеслава Франка попросили в письме?

В партии "За Правду" уверены, что доходы населения страны из-за пандемии продолжат падать. В качестве примера они привели доклад Росстата "Социально-экономическое положение России". Поэтому повышение тарифа на проезд, подчеркивают авторы обращения, серьезно ударит по всем жителям краевой столицы.

"Алтайский край вновь оказался регионом с наименьшими заработными платами во всем СФО. Введение новых тарифов "ударит по кошельку" наших горожан, многие из которых и так находятся в сложной ситуации. Именно сейчас население города Барнаула ждет поддержки от городских властей. В непростой экономической ситуации мы все обязаны поддержать друг друга. Рано или поздно пандемия закончится, но люди не забудут, кто поддерживал их в сложной ситуации. Мы призываем Вас отказаться от подписания соответствующего постановления, приводящего в действие новые тарифы. Как минимум до момента окончания пандемии", – говорится в тексте письма.

Когда в Барнауле и на сколько повысят тариф?

Решение до сих пор не принято. Еще 24 сентября на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула одобрил повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте.

До 28 рублей повысится проезд в маршрутках при оплате за наличный расчет. Перевозчики, которые из-за падения пассажиропотока терпят огромные убытки, уверены, что новые тарифы позволят сохранить отрасль. Однако возможный рост цен вызвал возмущение среди горожан, в городе состоялась серия пикетов. Противники повышения стоимости проезда считают, что увеличения цен нельзя допускать до конца 2021 года. Ожидалось, что мэр Барнаула подпишет документ о новых тарифах сначала в октябре, потом в ноябре. Однако этот вопрос отложили на конец 2020 года.

С какими еще инициативами выступала партия "За Правду"?

Ранее региональное отделение партии уже выступало с критикой введения дистанционного обучения для школьников в Алтайском крае. Организация даже провела митинг в центре Барнаула, где требовала отменить ЕГЭ и вернуть детей в школы. Партия "За Правду" была создана Захаром Прилепиным. Среди известных членов партии такие люди, как Александр Казаков, Сергей Михеев, Николай Стариков, Семен Багдасаров, Иван Охлобыстин и другие.