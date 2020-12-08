В аптеках Барнаула выявили нарушения в обороте наркотических средств

Барнаульская прокуратура во время проверки нескольких городских аптек выявила случаи нарушения хранения, учета и контроля наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в сейфах, где хранились эти средства, отсутствовал список таких лекарственных препаратов и сведения об их количестве. Сотрудники надзорного органа также обнаружили факты систематического незаполнения журналов, связанных с оборотом наркотических средств, что свидетельствовало об их несвоевременной инвентаризации. Кроме того, на рецептурных бланках не указывались сведения о фармацевтическом работнике аптеки, отпустившем наркотический лекарственный препарат.

"С целью устранения выявленных нарушений, руководителю аптечных организаций внесено представление, по результатам рассмотрения которого доводы признаны обоснованными, нарушения устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.

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