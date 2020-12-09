Театр кукол "Сказка" в Барнауле начнет принимать посетителей весной 2021 года

Новое здание алтайского театра кукол "Сказка" начнет принимать посетителей в марте 2021 года. Культурное учреждение должны были достроить до конца нынешнего года, но сроки сдачи сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Закончить внутреннюю отделку и все работы планируют в ближайшие три месяца, а к весне строители полностью сдадут объект, отметили в региональном Минкульте.

В министерстве уточнили, что открытие могут провести в Международный день кукольника, который отмечается 21 марта.

Ранее amic.ru писал о том, что на 85-м году жизни умер один из создателей Хакасского национального театра кукол "Сказка" и бывший главный режиссер одноименного алтайского театра Людвиг Устинов.