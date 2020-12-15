Чиновников в России будут штрафовать за оскорбление граждан

Госдума 15 декабря во втором чтении приняла закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Он приравнивает оскорбление в интернете к публичным и предусматривает штраф за клевету для юридических лиц.

Согласно тексту, оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года, пишет ТАСС.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо дисквалификация до двух лет.

Ранее amic.ru писал о том, что депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно его предложению, за подобное нарушение, совершенное публично, стоит назначать штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.