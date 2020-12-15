В Госдуме рассмотрят законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно его предложению, за подобное нарушение, совершенное публично, стоит назначать штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.
Как пишет РИА Новости, изменения предполагаются в статье 128.1 УК РФ. Согласно инициативе, клевета, которая является распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 160 часов.
В случае клеветы, которая используются в публичных выступлениях, СМИ и совершенная с помощью интернета, законопроект предлагает наказывать штрафом в размере до одного миллиона рублей либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
За клевету с использованием служебного положения обвиняемому грозит штраф до двух миллионов рублей и три года лишения свободы.
Комментарии
С нашими судами лучше уж сразу 10 миллионов. А что мелочиться
Щас всех врачей которые рот открыли за клевету посадят.......
Свободная страна....Свобода слова.
"Делается все по принципу компота. Берут всякую разную муть, чушь всякую собирают — <...> какие-то бумажки, фотографии, одежду, — и потом создают вот такой продукт и предъявляют его".
Типичный едросовский выкормыш и холуй, пытается обогнать паровоз чтобы лычки заработать.
А может это и правильно... Нечего там (в интернете) читать и "лайкать" всякую неправду? Ведь ясно, что всё там на 80% - ложь. Поговорить и осудить можно на кухне, как это было в СССР. Попасть под статью гораздо меньше шансов - только, если собеседники и сдадут!
Ну и правильно, нечего врать в интернете! Надо врать прямо в глаза, как наш президент. Он четко и прямо людям говорил, что пока он президент, пенсионный возраст не повысят..!
Начальник говорил, что не поднимет пенсионный возраст. Выходит клеветал?
Так народ берет пример с нашего правительства. Если правительство позволяет себе говорить неправду, то и народ имеет на это право! Рыба гниет с головы!
Наши власти сказали, что не травили Навального. Тоже клевета? Уже есть фото 6 химиков и медиков, кто путешествовал с Навальным по Стране последние 3 года.