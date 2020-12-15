В Госдуме рассмотрят законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно его предложению, за подобное нарушение, совершенное публично, стоит назначать штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Как пишет РИА Новости, изменения предполагаются в статье 128.1 УК РФ. Согласно инициативе, клевета, которая является распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 160 часов.

В случае клеветы, которая используются в публичных выступлениях, СМИ и совершенная с помощью интернета, законопроект предлагает наказывать штрафом в размере до одного миллиона рублей либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

За клевету с использованием служебного положения обвиняемому грозит штраф до двух миллионов рублей и три года лишения свободы.