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В Алтайском крае ужесточили правила работы пивбаров, расположенных в жилых домах

, ИА "Амител"
Теперь минимальная площадь таких "наливаек" должна быть не менее 30 кв. м
Фото: www.mn75.ru

Фото: www.mn75.ru

В Алтайском крае ввели ограничения на работу "пивнушек", расположенных в жилых домах. Теперь их минимальная площадь должна составить не менее 30 кв. м. Закон во втором чтении приняли депутаты АКЗС на сессии 17 декабря. Новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2021 года.

С инициативой выступила Общественная палата Алтайского края. В первом чтении законопроект поддержало краевое Заксобрание в октябре. Ко второму чтению поступило возражение от прокуратуры. Надзорный орган посчитал дискриминацией разную площадь пивбаров в городах (30 кв. м) и селах (20 кв. м) и призвал ее уравнять.

"Теперь зал обслуживания посетителей повсюду должен быть не менее 30 кв. м", – пояснил председатель ОПАК Юрий Шамков.

По словам зампредседателя ОПАК Василия Куца, в регионе 186 заведений площадью менее 30 кв.м. В настоящее время там работает 577 человек. Расположены они в основном в Барнауле (149).

"Совсем не обязательно, что им предстоит закрыться, большинство сможет продолжить торговлю алкоголем в режиме магазина до 21:00. Однако без ночных продаж доходность упадет. Если говорить в целом о законопроекте, то я сторонник более жестких ограничений работы "наливаек" и "псевдобаров". Однако учитывая непростую ситуацию в экономике и проблемы малого бизнеса, предложенный вариант закона наиболее оптимальный в качестве первого шага", – считает депутат АКЗС Иван Мордовин.

Через год АКЗС вернется к этому вопросу. Если количество сомнительных "пивнушек" не будет сокращаться, парламентарии готовы принять более строгие законодательные нормы.

Поправки в федеральный закон, который приняла Госдума еще в апреле, позволяют запрещать продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, если площадь заведения меньше 20 кв. м. При этом за регионами оставили право полного запрета деятельности предприятий общепита, расположенных на первых этажах многоэтажек. Правда, алтайские депутаты так радикально поступать не стали.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.12.2020 10:13
аа

выгнать из домов эти алкашки и разместить их на отшибе города, пусть там лакают деруться и все остальное

17.12.2020 10:13
- гость -

Какая такая экономическая ситуация... Пивнух в жилых домах быть не должно в принципе, как и баров, клубов и т.п. Жилой дом он не для этого нужен так-то...

17.12.2020 10:41
- гость -

Разрешить продажу пива до 23 00, как позволяет ФЗ, и больше никаких поправок бы вносить не надо было

17.12.2020 11:04
- гость -

Спрос рождает предложение. Не было бы желающих выпить - и наливайки сами закрылись бы. Опять не в том месте пожар тушат...

17.12.2020 11:33
-меcный-

17.12.2020 10:13
аа

Тебя туда нада в начале переселить!!!!

17.12.2020 12:09
- гость -

Молодец "Месный", даешь пивнушку на каждую лестничную площадку, заживем тады!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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