Барнаульский юрист чуть не похитил котельную за 36 млн рублей в селе Алтайского края

Барнаульский юрист попытался с помощью махинаций передать муниципальную котельную в Топчихе в собственность своего знакомого через серию фиктивных сделок и подставных лиц.

Как пишут "Вести Алтай", два года назад котельную вместе со всем оборудованием и сетями продали частной компании за 36 млн рублей. Через некоторое время состоялась еще одна сделка – тогда права перешли к другой фирме, которая не рассчиталась за покупку.

Дальнейшие махинации происходили уже внутри организации – барнаульский юрист подделал протоколы собрания и назначил директором подставное лицо, после чего оформил фиктивную сделку и новым собственником объекта стал его знакомый из Москвы.

Поддельные сделки раскрылись когда котельную начали готовить к зиме. Через месяц предпринимателю начали звонить из суда по поводу судебных разбирательств из-за отопительного комплекса. Кроме того с ним связалась администрация Топчихинского района, которая попросила начать подготовку к зиме.

В результате представитель москвича пришел в суд и сообщил, что он ничего не покупал и не знает о сделке. Барнаульский юрист попытался снова поменять собственника котельной и переоформить ее на своего родственника, однако суд наложил запрет на все операции.

Суд признал барнаульца виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей, а отопительная система вернулась к первоначальным собственникам, которые так и не получили денег за ее продажу.